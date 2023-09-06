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安謀：已與蘋果簽署晶片技術長約 合作到2040年之後

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
安謀執行長哈斯（Rene Haas）在今年5月台北電腦展時，上台介紹安謀晶片技術。 歐新社
安謀執行長哈斯（Rene Haas）在今年5月台北電腦展時，上台介紹安謀晶片技術。 歐新社

晶片設計公司安謀（Arm）在呈交給美國證管會（SEC）的最新文件中指出，安謀已經與蘋果公司（Apple）就晶片技術簽下新的長期合約，雙方合作關係將會延續到2040年之後。

安謀正在籌劃首次公開發行股票（IPO），已進入最後階段，周二揭露希望IPO估值可達520億美元。這起上市案將會是美國今年最大的IPO案。安謀所屬的軟銀集團計劃讓安謀發行9,550萬股美國存託憑證，每股價格在47美元到51美元。

安謀擁有全球多數智慧手機採用的運算架構相關智慧財產，授權給蘋果與其他手機業者使用。蘋果使用安謀的技術，設計自家晶片配置在iPhone、iPad和Mac產品之內。

路透指出，安謀、蘋果這兩家公司的關係深厚，在蘋果1993年推出手持式電腦Newton之前，蘋果就是1990年安謀創辦時初始要合夥的公司之一，而Newton用了以安謀為基礎的處理器晶片。Newton沒有成功，安謀則是成長為手機晶片制霸廠商，因為以安謀技術架構設計出來的晶片，耗電低可讓電池續程更久。

蘋果在這次安謀IPO也會是基石投資人之一，多個基石投資人總共將投資7.35億美元。

IPO 美國

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