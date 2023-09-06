安謀IPO籌資目標腰斬 下修到低於50億美元

軟銀集團旗下的晶片設計公司安謀（Arm）計劃透過首次公開發行股票（IPO）籌資至多48.7億美元，這個金額大約只有先前所定目標的一半。

根據安謀周二（5日）提交給美國證管會（SEC）的文件，安謀尋求以每股47～51美元的價格，發行9,550萬股美國存託憑證。彭博資訊計算這筆交易，將使安謀的估值最高達到約545億美元。承銷商可以選擇購買最多700萬股的額外股票。

彭博指出，安謀先前定下的籌資目標金額為80億～100億美元。現在目標金額下修，至少部分原因是軟銀決定購買由願景基金所持有的安謀25%股權，保持對安謀的較高比率持股。安謀送到SEC的文件顯示，IPO之後，軟銀仍將持有安謀大約90%股權。

安謀展開IPO路演（roadshow）後，實際籌資金額還是可能更高或更低，這取決於投資人的需求。安謀考慮在13日定價，第二天開始交易。

十家安謀的客戶，包括台積電、聯發科、蘋果、輝達、超微（AMD）、Google、英特爾等，已經同意成為重要投資者，有意購買的股份價值多達7.35億美元。

儘管安謀大幅調降了IPO的籌資目標金額，以發行價區間的低端計算，安謀IPO案仍將是今年全球最大股票上市案，規模超過了嬌生公司（Johnson & Johnson）分拆上市的消費者健康業務公司Kenvue的43.7億美元IPO。安謀掛牌上市案也可望為數十家科技新創公司和其他公司的IPO產生催化效果。這些公司的上市計畫，遭遇自2009年金融危機以來美國最深、最長的上市低谷，一直陷於泥淖。