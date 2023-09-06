Fed縮表已達1兆美元 迄今「無痛」 更大考驗在眼前

聯準會（Fed）自去年啟動縮減過度膨脹的資產負債表後，迄今已經出脫手上約1兆美元的債券，目前金融市場上並未出現像上一回縮表時嚇到決策官員的緊繃情勢。

根據紐約聯準銀行的數據顯示，央行的公開市場操作帳戶（SOMA，System Open Market Account）現在資產規模約7.4兆美元，較去年8月攀抵創紀錄的8.4兆美元下降。Fed正讓600億美元美國公債與350億美元的抵押貸款擔保證券（MBS）在到期後不再有替補，這是數十年來幅度最大的貨幣緊縮行動一環。

Fed手上持有的債券減少，迫使美國財政部更為仰賴民間來吸收這些聯邦債務。迄今，貨幣市場基金和其他買家都一直樂於搶買財政部發行的國庫券，做為他們強化資金要求的重要部分。在美國舉債上限之爭過後，由於財政部需要補充現金，因此發行量變得更大。

RBC Capital Markets美國利率策略部門主管格溫（Blake Gwinn）表示：「Fed減持債券迄今相當無痛。我們在市場上沒有見到量化緊縮（QT）的重大衝擊。」

相較下，在2019年，Fed啟動第一回合縮表，結果引發美國貨幣市場動盪。當時，縮表計畫導致銀行準備金逐漸枯竭，引發資金稀缺，這也是Fed主席鮑爾今年6月出席國會聽證會時，坦承讓決策官員措手不及的情況。

格溫強調，這一回縮表迄今為止，準備金近月來大致沒有變動。不過，縮表影響了另一項貨幣市場基金會把一些現金停泊於內的機制，即Fed的附賣回計畫（RRP）。這個帳戶現在餘額約1.6兆美元，相當約銀行準備金規模的一半，此前，該帳戶餘額在去年12月達到約2.6兆美元的高點。

隨著Fed的量化緊縮持續進行，可能會侵蝕更多準備金，對市場帶來更多考驗。另一項重要的情勢則是美國財政部將發行何種債務來應付擴大中的融資要求，這也是受到擴大中的財政赤字所影響。

高收益國庫券近期需求強烈，但財政部也擴大發行較長天期證券。財政部8月時已開始提高債券標售規模，是逾兩年來首見。格溫預測11月和明年2月可能見到類似舉動。

他說：「財政部如何抵銷因Fed行動引發的不足處，也是衡量縮表正如何影響市場的一大元素。」