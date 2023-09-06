Fed「鷹王」沃勒也改口：9月會議準備維持利率不變

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
理事沃勒可謂美國聯準會（Fed）的「鷹派」代表人物。 美聯社
理事沃勒可謂美國聯準會（Fed）的「鷹派」代表人物。 美聯社

美國聯準會（Fed）的「鷹派」代表人物理事沃勒（Christopher J. Waller）表示，Fed準備於9月中會議時維持利率不變；他並表示，最近經濟數據顯示，進一步緊縮並非「迫在眉睫」之事。

他指出，經過「一周來極佳的數據」，對於進一步緊縮，Fed有條件可以「審慎」行事；「在短期內我們不無須做一些緊急之事，因此我們可以靜待後續數據，並觀察情況是否持續」。

但他也表示，儘管連續兩個月出現「良好的報告」，但通膨趨於溫和究竟是「趨勢」，或只是「偶然」，仍是個問題；「我們之前曾兩度犯錯。我們在宣布完成對抗通膨的任務之前，必須非常小心，直到我們再看到兩個月的數據繼續依循此一軌跡時為止」。

Fed 通膨

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