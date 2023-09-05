Fed大老「鷹」沃勒改口：Fed 9月不急著升息
美國聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）原先一直是力促Fed持續升息抑制通膨的主要「鷹派」聲音，如今他也改口說，他不認為Fed有必要急著升息。這顯示Fed 9月按兵不動似已成定局。
根據MarketWatch和金融時報的報導，在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）中屬「鷹派」立場最鮮明的沃勒5日表示，最近一周的經濟數據棒極了，顯示Fed對進一步貨幣緊縮「可以謹慎行事」。這番話與Fed主席鮑爾上月底在傑克森洞央行年會的演說語調一致。
沃勒說：「現在沒什麼事顯示，我們必須在短期內馬上做任何事，所以我們大可坐著等數據出爐，然後看最近的情勢是否持續下去。」
Fed下次貨決策會議訂在本月19日至20日舉行。
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