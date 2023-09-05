黃仁勳訪新德里會莫迪 輝達強調與印度科技合作

G20峰會將於印度召開之際，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在新德里會晤印度總理莫迪，輝達表示，在印度探測器成功登陸月球後，兩人會談強調輝達與全球科技強國加強合作。

輝達透過新聞稿指出，印度總理莫迪（Narendra Modi）於當地4日晚間，在新德里總理官邸與黃仁勳會面。莫迪於社群平台X推文說，「與黃仁勳進行一場精采會談，我們談到印度在人工智慧領域的巨大潛能」。

輝達強調，兩人會面時間點，正值莫迪籌劃20國集團（G20）峰會之前，就在一個多星期前，印度才成為首個成功著陸月球南極的國家，代表印度作為世界最大民主國家，正不斷提升科技能量。

輝達表示，這是莫迪和黃仁勳的第2次會面，此次會談「凸顯輝達在印度快速擴展科技產業之際，扮演著重要角色」。

目前印度為世界第5大經濟體，莫迪設定在2030年要讓印度成為第3大經濟體，更要在2047年印度建國百年，躋身已開發國家。

黃仁勳和莫迪會面後，安排跟印度科研界重要人士交流，以非正式晚宴的形式，與來自印度科學研究所（Indian Institute of Science）和印度理工學院（Indian Institute of Technology）的研究人員進行交流。

輝達指出，與會者包括各大科技領域的頂尖人才，像是大型語言模型、天體物理學、量子計算、自然語言處理等領域。交流的主題針對如何運用科技，解決語言隔閡、提高農業產量、縮小醫療服務差距以及數位經濟轉型。

黃仁勳也就一些現代重大科技挑戰跟與會者交換想法。

輝達提到與印度之間關係深厚；自2004年在印度班加羅爾（Bengaluru）展開營運至今已走過20年，另外，印度有4個工程發展中心，分別位於古爾岡（Gurugram）、海德拉巴（Hyderabad）、普恩（Pune）以及班加羅爾。

目前輝達在印度有超過3800名員工，輝達的開發者計畫（NVIDIA Developer Program）中，有超過32萬名印度開發者；輝達的繪圖處理器架構CUDA，在印度每月平均下載量達4萬次。

輝達還說，印度持續擴建全國通訊技術基礎設施，很快將有遍布20座城市的運算網絡，幫助科研界更有效率合作以分享資料和資源。