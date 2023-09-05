雷蒙多：絕不售陸先進晶片

美國商務部長雷蒙多結束訪中行程後，針對中國發出諸多強硬言論，包括美企對中國經商環境的耐心已達極限、絕不會向中國銷售最先進的半導體晶片，以及抱怨她的個人電郵遭中方入侵。

雷蒙多3日在哥倫比亞廣播公司（CBS）的節目上表示，北京讓投資經商者在中國變得更加困難，美國企業面臨新的挑戰，包括原因不清的巨額罰款、突擊搜查、反間諜法修改等，「我向中方清楚表明，美企的耐心逐漸消失。他們需要且應得到一個可以預測且公平競爭的環境，希望中國能夠注意到此訊息，以便商業關係穩定發展。」

同日，雷蒙多另在國家廣播公司（NBC）節目中，證實她上周訪中前個人電郵確實遭中方駭客攻擊一事。她表示，「他們確實攻擊了我，此舉很不令人欣賞。」而被問到美國的半導體出口限制，「是否要卡住中國軍事科技的脖子」時，雷蒙多稱這是美國正在做的事，所以中國如果感受到壓力，就代表奏效了。