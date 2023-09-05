專家看淡明年全球經濟景氣

經濟學家表示，今年來全球經濟表現超乎預期地強勁，主要經濟體持續把利率維持在高檔，但這也代表明年的成長可能就會減緩。

英國金融時報（FT）報導，根據顧問公司Consensus Economics的綜合預測，2024年全球經濟產出預料成長2.1%，低於2023年的預估成長2.4%。自今年以來，經濟學家對2023年經濟成長率預估值已上修1個百分點，原因是消費者需求與就業市場意外強勁。

凱投宏觀（Capital Economics）高級全球經濟分析師麥克亞當表示，2024年經濟可能減緩，將是「一些基本算數的結果」，因為今年表現較強，會使得明年成長較為平緩。不過他補充說，經濟學家「對2024年展望確實變得較為悲觀」。

這類審慎看法的重點在於，高需求將讓高通膨維持更久，迫使先進國家決策官員把高利率維持到明年。

美國花旗集團首席經濟學家希達斯（Nathan Sheets）表示：「服務需求大致沒有消退，就業市場保持強勁，薪資持續攀升。一些原本預期今年會發生的疲弱局面正被延後到2024年。」

幾個月前，市場都還預期聯準會今年將開始降息。然而美國經濟強勁穩健，代表決策者仍有一絲可能性會在今年9月升息1碼，把基準利率提高至5.5%~5.75%。