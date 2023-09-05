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華爾街上修美企業獲利展望

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

華爾街憂心美國經濟衰退已有將近兩年，如今正漸漸轉為樂觀，同時反映在對個別企業的單季獲利上，更加看好往後幾個月的獲利展望。

MarketWatch報導，儘管每逢臨近財報季，分析師對單季業績的預期通常趨於下降，不過FactSet發布的最新調查顯示，分析師近兩個月實際上反而上修獲利預測，是兩年來首見。

調查中不乏抱持保留態度者，但整體而言，在7月和8月期間，華爾街分析師確已調高標普500指數中成分股企業第3季每股獲利的預估水準。

FactSet資深分析師巴特斯在報告中表示，「實際上，這一季是2021年第3季以來，第一次在一季的頭兩個月由下而上的每股盈餘（EPS）預估中呈現增長」。

他指出，截至8月31日，第3季的每股獲利預估比6月30日上升0.4%。同時，第4季的預測也增加了0.6%。

聯準會（Fed）最近表示，如今預期美國經濟會「明顯減速」，而非經濟衰退。而有些分析師認為，8月就業報告正是Fed要結束升息周期所需要的。Fed靠升息來減少消費者借貸和消費能力，也降低通膨。

FactSet還發現，分析法人說明會的文稿後，企業高層愈來愈少談論衰退。分析發現，從6月15日到8月31日，「標普500指數成分股在法說會上提到『衰退』的公司家數已經連續四季下降。」

經濟衰退 Fed 美國

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