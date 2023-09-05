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電動車掀電池回收革命

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

英國金融時報（FT）報導，十年前，如何回收舊電池還是令環保人士大為頭痛的問題；但時至今日，隨著電動車市的快速普及，從東亞、歐洲到北美，與電池供應鏈相關的企業都投入鉅資，提升回收再利用能力，以因應原料可能短缺問題。

然而，報導點出，電池生產及礦業廠商在發展本身的回收能力或與專家合作，以確保供應鏈更安全、更綠且更可利可圖之際，卻尚未對這項正在萌芽中的產業完成基本的布局。

由於目前還不清楚到底是中國大陸、南韓，還是日本電池業者最終能夠勝出，因此難以了解究竟需要哪些回收流程。另外一些不確定因素，包括未來的法規、原料價格、回收科技，以及當電池壽命結束時會在誰的手上；這些都影響回收產業的發展，以及回收業務應採取何種營運模式。

電池原料生產與回收業者澳洲鋰業公司執行長林吉表示，「目前回收業毫無秩序，因為誰都沒有經驗。一些現在名不見經傳的人，可能在五年或十年後成為電池回收市場的大咖」。

電池回收通常涉及熔解與化學處理，這些流程本身就會衝擊環境，而且回收業者還須證明自己能夠隨著萃取科技的進步，使產出的原料比原生的礦料更綠，且在經濟上更具吸引力。

美國電池回收上市公司Li-Cycle董事長強斯頓表示，「我們預料2020年代的主要回收原料是電池製造業者的廢料，2030年代則是以壽命耗盡的電池為主」。因此即將來臨的回收原料來源轉變，使回收業者進退兩難，因為廢料與無用電池的物流與營運模式非常不同。

頭痛 日本

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