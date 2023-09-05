韓拚觀光 要拉200萬陸客

北京當局上月重新開放旅行團遊客到許多國家後，如今南韓政府計劃透過一系列措施，包含免除中國大陸遊客的簽證手續費、簡化購物退稅流程等，全力吸引陸客造訪，盼今年內吸引200萬人次。

文化體育觀光部4日宣布：「今年上半年訪韓的陸客為50萬人次，我們目標是下半年吸引三倍的陸客，最終全年合計達到200萬人次。這估計可為國內生產毛額（GDP）成長貢獻0.16個百分點。」

觀光部說，為了達成目標，將在年底前免除大陸旅行團遊客1.8萬韓元（13美元）的赴韓電子簽證手續費，並規劃增加往返南韓和大陸的飛機航班，還會為往返兩國的郵輪快速指定船席，藉此促進海上旅行。

當局將在全國設置200個據點，提供現場退稅服務，包含位於主要旅遊地區的K-beauty專賣店和藥局。觀光部說，2024年起將擴大退稅政策，將免稅店退稅的最低金額從3萬韓元降至1.5萬韓元；可立即退稅的金額上限，也從50萬韓元提高到70萬韓元。

而且支援微信支付和支付寶的門市將增至25萬家，從下月起還將實施附加稅隨即退還服務。

觀光部也計劃促進高級旅遊套裝行程的發展，例如醫療旅遊行程、會議、展覽及獎勵旅遊（MICE）。

醫療旅遊行程包含了針對年輕旅客的美容手術和非手術療程，以及瞄準年長旅客的健康檢查；此外還有以體驗韓國文化、韓國美食為主的特色旅遊行程，這些都會積極向陸客推廣。

觀光部還會努力提高在南韓觀光的整體品質。從9月起，南韓政府將取締非法住宿和不合格導遊的低價旅遊。

此外，因費用過高而引起爭議的節慶活動，將不會得到觀光部的支持或認證。南韓的免稅商店將強制報關，並申報費用和銷售資訊。

中國大陸今年2月起逐步開放陸客旅行團出國，8月公布允許團客出境的國家名單，也包括南韓。

自南韓2016年部署薩德反飛彈系統後，便遭到大陸報復，想去南韓的陸客旅行團有六年多的時間都受到限制。