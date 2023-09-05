聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓拚觀光 要拉200萬陸客

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
南韓政府計劃透過一系列措施，包含免除中國大陸遊客的簽證手續費、簡化購物退稅流程等，全力吸引陸客造訪，盼今年內吸引200萬人次。（歐新社）
南韓政府計劃透過一系列措施，包含免除中國大陸遊客的簽證手續費、簡化購物退稅流程等，全力吸引陸客造訪，盼今年內吸引200萬人次。（歐新社）

北京當局上月重新開放旅行團遊客到許多國家後，如今南韓政府計劃透過一系列措施，包含免除中國大陸遊客的簽證手續費、簡化購物退稅流程等，全力吸引陸客造訪，盼今年內吸引200萬人次。

文化體育觀光部4日宣布：「今年上半年訪韓的陸客為50萬人次，我們目標是下半年吸引三倍的陸客，最終全年合計達到200萬人次。這估計可為國內生產毛額（GDP）成長貢獻0.16個百分點。」

觀光部說，為了達成目標，將在年底前免除大陸旅行團遊客1.8萬韓元（13美元）的赴韓電子簽證手續費，並規劃增加往返南韓和大陸的飛機航班，還會為往返兩國的郵輪快速指定船席，藉此促進海上旅行。

當局將在全國設置200個據點，提供現場退稅服務，包含位於主要旅遊地區的K-beauty專賣店和藥局。觀光部說，2024年起將擴大退稅政策，將免稅店退稅的最低金額從3萬韓元降至1.5萬韓元；可立即退稅的金額上限，也從50萬韓元提高到70萬韓元。

而且支援微信支付和支付寶的門市將增至25萬家，從下月起還將實施附加稅隨即退還服務。

觀光部也計劃促進高級旅遊套裝行程的發展，例如醫療旅遊行程、會議、展覽及獎勵旅遊（MICE）。

醫療旅遊行程包含了針對年輕旅客的美容手術和非手術療程，以及瞄準年長旅客的健康檢查；此外還有以體驗韓國文化、韓國美食為主的特色旅遊行程，這些都會積極向陸客推廣。

觀光部還會努力提高在南韓觀光的整體品質。從9月起，南韓政府將取締非法住宿和不合格導遊的低價旅遊。

此外，因費用過高而引起爭議的節慶活動，將不會得到觀光部的支持或認證。南韓的免稅商店將強制報關，並申報費用和銷售資訊。

中國大陸今年2月起逐步開放陸客旅行團出國，8月公布允許團客出境的國家名單，也包括南韓。

自南韓2016年部署薩德反飛彈系統後，便遭到大陸報復，想去南韓的陸客旅行團有六年多的時間都受到限制。

南韓 陸客 旅行團

延伸閱讀

7月會金正恩…南韓國家情報院曝：俄防長提議北韓與中俄聯合軍演

教師權利不受重視…南韓師罷課抗議恐龍家長騷擾 恐有數十校停課

【Daily Podcast】南韓小學老師自殺全國教師上街控訴「侵害教權問題」／泰國前總理塔克辛獲得泰王特赦，8年刑期減為1年

日本排核汙水 中國旅客退單率達50％ 爆買潮轉向南韓

相關新聞

亞洲央行轉鷹 降息再等等

新興市場央行正加入已開發國家央行行列，讓投資人對貨幣政策迅速轉為降息的預期降溫。

賓士新電動車 叫陣特斯拉

德國豪華車大廠賓士3日發表一款單次充電即可行駛750公里（466英里）的電動概念車，續航力超過市面上美國電動車廠特斯拉（...

獨排眾議！這位經濟學家仍認為美國將陷入衰退

富達國際全球總經和策略主管艾哈邁德（Salman Ahmed）表示，美國經濟或許看起來強勁，但受到聯準會（Fed）連續升...

電動車掀電池回收革命

英國金融時報（FT）報導，十年前，如何回收舊電池還是令環保人士大為頭痛的問題；但時至今日，隨著電動車市的快速普及，從東亞...

華爾街上修美企業獲利展望

華爾街憂心美國經濟衰退已有將近兩年，如今正漸漸轉為樂觀，同時反映在對個別企業的單季獲利上，更加看好往後幾個月的獲利展望。

美房屋險保費飆 衝擊房市

華爾街日報報導，美國房屋保險業者正透過提高保險費率，或撤出在災害頻傳地區的保險業務，試圖縮小高額的承保損失。但有跡象顯示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦