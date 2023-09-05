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東京飯店價格 大漲30%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

東京飯店價格上漲的速度比紐約或倫敦更快，現在高級飯店平均每晚價格已比新冠疫情前上漲約30%。

「日經亞洲」報導，在鄰近東京皇居的東京皇宮酒店， 例如1至7月的平均每晚價格攀抵87,999日圓（約600美元，新台幣約19,200元），比疫情前上漲40%。

東京帝國飯店在6月時將一般客房的價格調漲約30%，在4至6月一季的平均每晚住宿價格接近6萬日圓（新台幣約13,000元），遠高於2019年3月底止年度的每晚36,045日圓。在3、4月櫻花季時，平均每晚價格首度突破10萬日圓。

除了日本政府推出支持觀光業的政策、國內需求提高，外國觀光客也大量重返日本旅遊。由於日圓貶值的緣故，這些觀光客受到日本飯店漲價的影響有限。

帝國飯店集團社長定保英彌總裁表示：「由於日圓走弱，飯店房價仍有進一步上漲的空間。」

由於日本排放福島核電廠廢水，已引發赴日陸客減少的疑慮。迄今，陸客尚未恢復大量赴日。不過到目前為止，東京飯店價格大漲主要是歐美遊客帶動。

東京 日本 疫情

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