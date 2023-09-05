極端氣候下 美五大產險 拒保天災項目

極端氣候導致天災頻傳，美國五大產險公司決定終止部分地區承保業務，同時排除特定天災保障項目、提高保險費。

華盛頓郵報報導，氣候變遷導致極端天氣事件層出不窮，包括巴菲特掌管的波克夏、全州（Allstate）、美國家庭人壽保險（American Family）、美國全國保險公司（Nationwide）與伊利保險（Erie Insurance Group）已向監管機關表示，氣候變遷引起的極端天氣型態已使他們停止在某些地區承保、排除各種天氣的保障項目，以及提高每月的保費和自負額。

美國保險監理官協會（NAIC）的調查顯示，主要保險公司將在海岸線和野火風險地區的產險保單中排除颶風、風暴和冰雹造成的損害賠償。

保險公司也更傾向於放棄某些地區的現有保單，因為這些地區較易受到自然災害的影響。美國大多數房屋保險都是一年一期，一旦保單效期屆滿，保險公司有權選擇是否繼續提供保險。這意味著，以往被認為不受自然災害影響地區的個人和家庭，可能會失去重要保險保護，因為隨著全球氣溫上升，他們暴露於天災的風險也會上升或加劇。環境保衛基金（Environmental Defense Fund）助理副總裁考斯基（Carolyn Kousky）說，「天災風險使得保險更加重要，也讓保險難以企及。」