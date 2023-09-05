美房屋險保費飆 衝擊房市

華爾街日報報導，美國房屋保險業者正透過提高保險費率，或撤出在災害頻傳地區的保險業務，試圖縮小高額的承保損失。但有跡象顯示，調高房屋保費已開始影響房屋銷售。

位於佛州李郡的臨海城市珊瑚角市，去年遭伊恩颶風重創，而保險業者正調高這座城市的房屋保費。

根據產業團體保險資訊協會（III），佛州居民的房屋保險年費五年內平均大漲兩倍，從2019年的1,988美元，到今年漲至6,000美元。

在許多災害頻傳的地區，洪水險的成本攀升得更快，佛州部分地區甚至強制屋主投保洪水險。承保許多保單的美國聯邦國家洪水保險計畫（NFIP）近來也已調整定價，使保費更貼近相對應的風險。

美國聯邦資料顯示，以珊瑚角海濱地區的房屋為例，洪水險的平均年費已從1,791美元飆漲至4,728美元。

保費成本上揚並未阻止美國人湧入災害頻傳的地區置產。因為稅賦較低、居住成本更便宜，以及更宜人的天氣等因素，已蓋過民眾對水災或火災的擔憂。

根據線上房仲業者Redfin的研究，過去兩年約有淨6萬人遷居李郡。該研究還發現，在美國，最容易發生森林大火和水災的郡，反而在疫情後看見人口淨成長數大增。

不過，有跡象顯示購屋族愈來愈謹慎。房地產研究機構John Burns的調查顯示，近三分之一佛州建商說，買家擔心房屋保費的問題，正在拖累銷售，這跟南加州調查的結果非常接近，均遠高於全美平均值9%。

保險經紀商Arthur J. Gallagher駐洛杉磯全球房地產和飯店部主管格里克曼說：「房屋保費勢必會對房市買氣產生衝擊，這個情況還會持續下去。」