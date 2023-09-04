快訊

高虹安副市長去職 柯文哲胞妹被點名接任？本人打破沉默聲明

海葵颱風台灣本島陸警解除了 澎湖、金門晚間起留意強勁風雨

郭台銘參戰大選...賴柯侯民調下跌 侯友宜明天將提社福政見

下半年繼續「低空飛行」 日經曝半導體需求復甦仍要時間

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
日經新聞指出，半導體市場下半年仍會「低空飛行」，需求復甦仍要一段時間。路透
日經新聞指出，半導體市場下半年仍會「低空飛行」，需求復甦仍要一段時間。路透

儘管智慧手機浮現觸底反彈的跡象，但消費力道不夠強勁，台積電等大廠依舊審慎看待前景，再加上中國大陸的經濟風險可能加劇，預料半導體市場下半年仍會「低空飛行」，需求復甦仍要一段時間。

日經新聞報導，據IDC數據，智慧手機和個人電腦（PC）的全球出貨量，從第1季的年比衰減14.6%、29%，第2季減幅分別縮小至6.8%、13.4%，出現觸底反彈跡象，但從企業高層的發言看來，何時會全面復甦仍很難說。

台積電總裁魏哲家7月在財報會議表示，大趨勢比先前預期更弱，3個月前還比較樂觀，本會計年度的銷售額展望，從年減個位數，下修至年減10%。記憶體大廠SK海力士也說：「去年下半開始出現的高庫存水位，要恢復正常需要一定時間」

蘋果下半年發布的新iPhone，能否維持往年買氣，是影響半導體的焦點之一。但Sony已將智慧機市場復甦的時間點，從今年下半延後至明年。

日本半導體製造設備商的第2季銷售額陷入負成長，年減8.9％。東京精密的財務長川村浩一認為：「訂單在整個2023年停滯」。

信越化學主管轟正彥說，過去晶圓調整時間最長為14個月，這次低潮到今年12月是第14個月。

中國大陸經濟是牽動未來需求的關鍵之一，但恒大集團在美國聲請破產，加深了經濟惡化的擔憂。

企業負責人不斷推延半導體的全面復甦時間，由於最終產品的需求疲弱，現階段仍難以判斷供需何時會恢復平衡。

半導體 台積電 日本

延伸閱讀

英特爾新平台升級 新一波DRAM採購潮來了

SK海力士 AI浪潮贏家

台積明年營運 三變數

影／台積電全球研發中心啟用 魏哲家致詞這樣說

相關新聞

下半年繼續「低空飛行」 日經曝半導體需求復甦仍要時間

儘管智慧手機浮現觸底反彈的跡象，但消費力道不夠強勁，台積電等大廠依舊審慎看待前景，再加上中國大陸的經濟風險可能加劇，預料...

升息循環近尾聲？美最新就業數據引市場樂觀預期 亞股今多收漲

美國最新公布的就業數據引發市場樂觀預期，聯邦準備理事會（Fed）升息循環可能已近尾聲，亞洲股市今天普遍收高

為紀念「勞動節」美股今休市 歷來放假後美股走勢曝

美國今（4）日適逢聯邦假日勞動節，美國兩大股票交易所紐約證券交易所和那斯達克交易所均休市一日，債市和場外交易（OTC）也...

一心想發展電競產業！沙烏地收購電玩公司 舉行聯賽吸引投資

發展電競，是沙烏地產業轉型、擺脫對能源依賴的重要關鍵！外媒報導，沙烏地王儲薩勒曼一心想要發展電競產業…

慕尼黑車展聚焦「電動車」 中國廠商成亮點

業界分析師和高層今天在德國慕尼黑車展中指出，在這個電動車時代，歐洲車廠必須證明，從產品、財務策略到控制供應鏈等方面，都能...

IMF總裁喬治艾娃：與中國高層會談成果豐碩

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在結束中國行之際表示，自己與中國高層官員進...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦