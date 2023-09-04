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慕尼黑車展聚焦「電動車」 中國廠商成亮點

中央社／ 慕尼黑3日綜合外電報導
德國慕尼黑車展是世界上最大的車展之一，今年慕尼黑車展參展廠商有約41%總部位於亞洲，中國廠商數目更是攀升1倍之多。法新社
德國慕尼黑車展是世界上最大的車展之一，今年慕尼黑車展參展廠商有約41%總部位於亞洲，中國廠商數目更是攀升1倍之多。法新社

業界分析師和高層今天在德國慕尼黑車展中指出，在這個電動車時代，歐洲車廠必須證明，從產品、財務策略到控制供應鏈等方面，都能與亞洲車廠一較高下。

路透社報導，今年慕尼黑車展參展廠商有約41%總部位於亞洲，中國廠商數目更是攀升1倍之多，包括比亞迪、寧德時代新能源科技、小鵬等電池和電動車商。

雷諾（Renault）工程部總監勒博爾涅（Gilles Le Borgne）點出中國對電池供應鏈的控制：「面對中國，歐洲必須在總體經濟看法上捨棄天真想法。」

中國和德國車廠，包含知名德國車廠和供應商以及中國的零跑汽車與地平線（Horizon Robotics），預計在6日和7日的車展上發言。

價格競爭將是此次會議的關鍵主題，特斯拉（Tesla）展示10月在歐洲開賣的改款Model 3，售價4萬2990歐元起跳。

賓士（Mercedes-Benz）將展示其CLA轎跑車，BMW則有Neue Klasse，這兩款車的目標都是在生產成本減半的情況下實現更高的續航里程和效率。

奧緯諮詢（Oliver Wyman）慕尼黑分公司合夥人布朗特（Fabian Brandt）表示：「過去曾是德國獨領風騷的會場，如今成了世界各地各擅勝場的後起之秀會師之地，特別是來自中國的廠商。」

德國 車展 慕尼黑

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