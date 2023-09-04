華為5G智慧手機晶片技術從何而來 Jeffferies這麼解讀

華為推出新款Mate 60 Pro智慧手機，頓時引發中國大陸在技術上成功突破美國管制以及晶片表現果真符合5G手機的諸多討論。

Jefferies的Eddie Lee在內的分析師對此發布報告指出，系統單晶片（SoC）可能是台積電（2330）2020年所生產的5奈米，但時脈由3.13GHz降至2.6GHz。不過，報告也強調，「尚無人能證實SoC的來源∕技術製程」。

這款剛推出即銷售一空的款式並未以5G手機發表，但從手機拆解影片來看，應該5G手機無誤。

Jefferies在報告中說，「中國可能有能力為華為生產極少量的7奈米晶片，而華為在 Mate 60 Pro 搭配運用國內自產的7奈米晶片和台積電的5奈米（但被降速）的晶片」。

報告說，「重點在於，我們仍不相信中國已經能夠量產7奈米晶片，更別說5奈米了」。