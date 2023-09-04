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華為新機搭海思晶片回歸 專家：拚年銷量重返1億台

中央社／ 台北4日電

中國品牌華為8月29日無預警開賣新款旗艦手機Mate 60 Pro，搭載旗下海思自研的麒麟9000S處理器，引發市場討論。前外資分析師、資深半導體產業評論家陸行之表示，華為與海思回歸手機產業鏈後，華為手機在5年內回到年銷量1億台應該不難。

陸行之今天在臉書發文指出，蘋果iPhone比較不注重手機效能測試軟體安兔兔的跑分成績，而且Android手機都會針對跑分軟體微調系統，因此把iPhone與Android手機的跑分成績相比較有欠公允。

不過，陸行之說，相較其他Android旗艦機動輒150萬至160萬的跑分，Mate 60 Pro的跑分110萬還是有差，但衛星電話功能勝出。

陸行之認為，華為與海思的回歸，應該不會就此而止，以後肯定陸續推新機，手機年銷量在5年內要回到1億台應該不難，這表示華為與海思將拿回全球近5%至10%的市占率，其他手機及晶片廠將減少5%至10%的市占率。

他強調，在華為與海思回歸的影響下，手機事業占比100%或50%的其他公司，營收在5年內慢慢下滑5%至10%、2.5%至5%也算合理，如果全球手機市場在2024年至2026年能重啟成長、加速價值提升，可以減少一些華為與海思回歸的影響。

華為並未公布Mate 60 Pro的參數訊息，但表示這是全球首款支持衛星通話的大眾智慧手機，即使在沒有地面網路信號的情況下，也可以從容撥打、接聽衛星電話。

儘管中國網路實測傳出Mate 60 Pro超越4G速度上限，意味華為可能突破美國的5G晶片封鎖，但華為拒絕證實，表示具體詳情要等9月發布會。

市占率 半導體 美國

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