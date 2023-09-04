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貝萊德、品浩 押寶美國短債

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國勞動市場持續疲軟，債券投資機構押注Fed將完成緊縮。（路透）
美國勞動市場持續疲軟，債券投資機構押注Fed將完成緊縮。（路透）

由於美國勞動市場持續疲軟，促使貝萊德（BlackRock）、品浩（PIMCO）等全球債券投資巨擘首度押寶，美國聯準會（Fed）將近18個月來的緊縮周期終於即將結束，並看好短期美國公債走勢。

彭博資訊報導，美國上周公布的多項就業數據都顯示勞動市場正在減緩，使市場更有信心持有對政策最敏感的美國2年期公債。利率交換市場行情顯示，Fed在11月前再度升息的機率低於50%，並預期明年6月之前將首度降息。

貝萊德集團投資長羅森柏格宣稱這是「大呼買進」的機會。他表示，Fed將「維持具有約束力的政策更久，而不是在利率更高更久」，「若Fed降息，原因將是通膨逐漸下降，而非經濟硬著陸或政策過度緊縮」。

另一項「升息結束行情」的信號，則是美債殖利率曲線正在轉陡，因市場正在押注Fed政策將提前轉向，因此現在買進短債比長債更為有利。季節性因素也有利長債殖利率，因為企業常在9月初勞動節後大舉發債，對長債造成壓力。

品浩集團經理人庫德錫爾表示，8月就業數據使「債市放心地認為Fed現在將按兵不動，且可能已完成升息周期」。彭博經濟學家指出，現在雖還不能完全排除再升息的可能性，但目前看來Fed可能無此必要，從而為美債帶來回升機會，因此短債表現相對良好。

三菱日聯美國總體經濟策略主管岡卡維斯表示，8月就業報告似乎顯示「勞動市場熱絡將開始結束，為高利率持續的時間倒數計時。這對短債的好處大於長債」。他預估，2年期殖利率將從4.9%下降到4.5%。

本周將公布的經濟數據包括第2季非農業生產力與單位勞動成本，以及上周申領失業給付人數等，多位Fed官員也將對貨幣政策發表談話。

Fed 美國

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