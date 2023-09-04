印度限制出口 攪亂米市

過去六周來由於全球最大稻米輸出國印度逐步管制所有稻米出口，已攪亂國際米市，令亞、非多國政府備感憂心。儘管其他產米大國保證供應充裕，卻未使米市恢復平靜。

印度上周進一步管制蒸穀米及長香米出口，管制稻米出口行動達到頂峰，使亞洲米價漲到近15年來高點。哈佛大學榮譽教授、糧食安全專家提莫爾表示，目前最須關切的是泰國及越南是否會跟進印度的行動，對稻米出口實施嚴格管制；一旦如此，國際米價可能漲破每噸1,000美元」。

稻米是全球數十億人的主食，在一些東南亞及非洲國家，稻米更是民眾60%的熱量來源。目前基準米價約每噸646美元，氣候因素可能進一步撼動米價。

今年的聖嬰現象威脅亞洲稻米產區，泰國已警告明年初可能發生乾旱，中國大陸是全球最大稻米生產國兼進口國，今年來尚未出現惡劣氣候，但印度主要種植區嚴重缺水。

印度管制稻米出口與國內政治有關，因為明年將舉行大選，糧價大漲對莫迪政府極端不利。首都德里8月底米價仍高於去年同期，但在7月管制出口後，米價一直持穩在每公斤39盧比（約0.47美元），全國米價僅小幅上漲。

然而，印度此舉卻使其他食米國家大受衝擊。全球第二大稻米進口國菲律賓因米價上漲，並傳出囤積消息，政府已實施全國性的米價上限控管。幾內亞已派遣貿易部長赴印度協商，新加坡等多國也要求印度放鬆出口管制。今年1~7月印尼和中國大陸稻米進口量都增加。

第二大出口國泰國乘機到菲律賓、印尼、馬來西亞及日本推銷稻米，泰米出口會預料本周將提高米價5%；越南表示今年出口量可能超標。

緬甸稻米聯盟建議暫時停止出口，以冷卻國內米價，但被政府駁回。