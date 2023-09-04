路透：全球房價走出低谷

路透對房地產分析師的最新調查顯示，分析師認為，全球房地產價格近期的低迷景況已大致結束，主要市場的平均房價預估跌幅，可望小於今年初的預估值，而且將在明年走高。

分析師今年稍早預測，房貸利率上升將使主要市場的房價下跌二位數，但此預測並未完全成真，因為家庭儲蓄增加、供應緊張和移民增加，都抑制房價跌勢。

路透在8月14~31日訪調130多名分析師的結果顯示，受訪者普遍上修今、明兩年的房價預測。調查指出，分析師認為美國房價修正可能已結束，預估今、明兩年美國平均房價將停滯不前，優於5月的預測美國今年房價將跌2.8%。

圖／經濟日報提供

凱投宏觀首席房地產經濟學家巴瑞爾說，美國房價修正的最壞時刻似乎已過去，預料不會進一步持續下滑。

紐西蘭和加拿大今年房價預料將下跌5%左右，明年將分別上漲5%和2%左右；上次調查的分析師預估，這兩國房價今年將跌8%~9%，明年將上漲2%~3.4%。

調查也顯示，分析師預期，印度未來幾年房價將持續穩定上揚。德國平均房價今年預估將跌5.6%，明年將持平；英國今年預料將跌4%，明年不會走高。

但最明顯的例外是中國大陸，分析師預估今年房價不會上漲，遠不如5月預測的上漲1.4%。

全球主要央行一年多來的升息導致房貸利率大幅上升，但並非所有人都受到影響。許多在利率長期接近於零的期間鎖定便宜房貸的屋主（尤其是在美國），已決定暫且觀望，連帶限制了房屋供應和房市活動，但對於渴望有殻的首購族來說，則是個壞消息。

受訪分析師也懷疑市場認為多數央行下一步行動將是降息的假設，特別是美國、加拿大、紐西蘭及澳洲等近年來房價通膨最高的經濟體。

萊坊的研究主管利貝利說：「在過去兩個月，對利率觸頂情境的影響可能有過於正面想法。我認為我們還沒真正感受到利率上升的全部影響。固定利率房貸意味著許多不動產業主正受到某種保護，不受房貸利率上升的影響。」

他說：「我認為現實情況是，由於新冠肺炎疫情和供應鏈中斷，大多數市場的供應量和房屋建造數量都非常低…多數西方市場的需求也相當強勁。重點是需求強勁遇到供應疲軟的情況。」