推特被改名、臉書抖音化 它反而趁機成贏家！5年營收成長2倍

摘要 1.在其他競爭對手陷入動盪之際，Linkedin卻反倒交出亮眼成績單，2023財務年度營收足足是2018財務年度的三倍，今年春季用戶分享內容數量，也比兩年前增加41％。 2.Linkedin成為打造個人品牌的平台、不隨意更換演算法，並確立以知識為基礎的分享策略，加上不過度倚賴廣告的商業模式，是維持成長的三大支柱。 3.反觀其他競爭者改變演算法，變得更重視用戶興趣、輕視用戶日常實體人際網路，加上自由討論議題的風氣不再，使其逐漸走下坡。

專業人士社交平台Linkedin（領英）的2023年度財報，日前由母公司微軟（Microsoft）公布，年營收攻上150億美元（約合新台幣5千億元），較去年成長5%，更比5年前足足成長了兩倍。

而今年春季用戶在Linkedin分享的內容數量，也比2021年同期增加41％。就在競爭對手調整演算法、修改社群規則而自爆時，對Linkedin這家已成立20年的公司而言，這樣的高度成長並不尋常。

在Linkedin上擁有10萬訂閱者的作家雷茲瓦妮（Selena Rezvani）分析，推特（Twitter）在馬斯克拍板更名為X後，淪為獎勵發佈哏圖，或每月向使用者催討8美元的網站。

而Meta旗下的臉書(Facebook)、Instagram也好不到哪兒去。因擔心國際版抖音的TikTok搶走市占，幾乎已完全轉向短影音Reels，使用者忙著以短片向陌生人介紹廚房裝修小撇步或健身技巧。

而不管是Instagram，還是TikTok，當下用來卻令人深感挫折，原因是一年或半年前能在上面吸引大眾目光的方法，如今都行不通。即使使用者想要在其他社交平台另起爐灶，卻往往拿不定主意，最後只能被困在原有的社交平台。

相較之下，Linkedin過去充斥自稱為專家的人，在上面認真寫作總顯得十分尷尬，而且當朋友在某個工作任職滿週年時，系統還會自動送上電子恭賀信。

過去令人尷尬的專業職場平台，如今看來發展卻比大眾社群平台更加穩定。

這種和職場的連結，讓學生、應屆畢業生更有動機，嘗試用Linkedin找工作，而且也有越來越多人發現，在Linkedin上祝賀工作滿週年背後的實用性，不只反映他們的個性，更是他們「個人品牌」的象徵，日積月累成為想法具有影響力的人。

Linkedin做對哪三件事？

一是這幾年來，Linkedin持續強化職場的強項。例如產品團隊不斷推動「個人品牌」的氛圍，並為職場人士增加新聞通訊、Podcast、拍攝影片或錄製音頻功能，也在2011年啟動「影響者計劃」，培養更多企業主定期在Linkedin上發佈文章。

二來Linkedin即使新功能上線，也不會大幅調整演算法，對用戶分享的形式保持中立，是相較於臉書、Instagram最大的不同。而且當臉書、Instagram或X，紛紛與新聞業保持距離時，Linkedin卻反其道而行，強化和內容創作者、出版商的合作夥伴關係。

對此Linkedin表示，使用者喜歡看到「以知識為基礎」的內容，多數滿意Linked近期強化內容的舉措。今年六月Linkedin調查發現，希望看到不同內容的使用者比例，較去年同期減少八成。

疫情對Linkedin的成長也發揮關鍵作用。該平台副總裁暨執行主編羅斯（Dan Roth）指出，人們必須在家工作，並努力在工作與娛樂間保持平衡，同時還要承擔家務責任，使員工意識到必須用所擅長的知識，建立平日工作以外的另一種專業身份，會為他們帶來增加收入機會，甚至開啟個人副業。

特別是在Meta、Google母公司Alphabet、亞馬遜近期陸續宣布大規模裁員，讓轉職需求大增；加上Z世代與千禧世代進入職場，他們更願意學習、推銷自己，都是推升Linkedin使用率的原因。

第三個使Linkedin成長的原因是商業模式。Linkedin傾向吸引業務人員、求才的人資單位訂閱，讓他們可以在上面尋找合作夥伴或適合的求職者，不用像X、臉書、Instagram等需要廣告支持的社交平台一樣，必須依賴用戶不斷的關注才能獲利。

反觀在TikTok步步進逼下，臉書、Instagram、 或X，只能在演算法上，更加關注用戶的興趣。換言之，你可能會看到和自己興趣相符的內容，但卻看不到好友發佈的心情記事。而推特在馬斯克入主，又改名X後，時常突發奇想更改演算法，變得完全無法預測，與鼎盛時期針對不同議題自由討論的氛圍，已經大異其趣。

《科技選擇：如何善用新科技提升人類，而不是淘汰人類？》一書的兩位作者：華德瓦（Vivek Wadhwa）、沙基佛（Alex Salkever）對此很有感。

上個月，他們為雜誌《財星》（Fortune）撰文，大讚加州州長紐森（Gavin Newsom）力推的新移民政策，讓有潛力的企業家在加州扎根、開業，但他們沒想到的是，才在X分享貼文沒多久，就遭到許多惡意攻訐、猥褻的言語洗版。

他們認為，Linkedin透過前述策略，實現曾經由推特承諾的遠大目標，不只藉由議題串連，打造虛擬的時尚聚會場所，也讓用戶保持開放心胸，分享各種訊息，一如推特最輝煌的那段歲月。

然而，Linkedin並非面向看不到敵人的未來。一直想把X打造為超級App的馬斯克近日宣布推出beta版本的X Hiring平台服務，企業可在上頭公開職缺資訊，找到適合人才，而職場菁英也可分享任職動態，使X成為更便利的人力媒合平台，藉以增加X平台流量表現。

加上八月，Linkedin才全面退出耕耘將近10年的中國市場，恐怕也對營收有所影響。

當社群平台逐漸把目光投向人力資源市場，這場大戰將鹿死誰手，還有得看。

資料來源：Bloomberg、Fortune、Ｗion

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