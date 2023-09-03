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美股表現佳 市場對展望趨保守

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美國股市上周創下六月中以來最大的單周漲幅，就業降溫但製造業穩健等一連串數據折衝下，可見利率雖高，美國經濟仍有可能實現軟著陸。不過，在美國消費者面臨學貸和卡債的壓力下，不少基金經理人對美股展望已趨於保守。

從經濟數據來看，投資人對八月非農就業報告的解讀雜陳。八月失業率躍升至百分之三點八，高於經濟學家原先預估的百分之三點五，同時，八月平均時薪年增率為百分之四點三，增幅低於預期。

就業報告顯示勞動市場穩定降溫，體現於招聘穩健，但收入成長放緩，也有更多人重返勞動市場。

這一趨勢讓Fed有空間在本月暫停升息，同時保留今年再度升息的可能性。

不過，Fed藉升息來對抗通膨，顯然已開始影響到家庭生計。據統計，小銀行所發的信用卡違約率已創下歷史新高；大約一點一兆美元的聯邦學生貸款也將於十月恢復付款，可能會讓消費者每個月承受超過五百美元的「繳款震盪」。

從歷史上看，九月也是美股表現最差的月份。自一九二八年以來，標普五百指數九月平均下跌百分之一點一。

不過，今年的九月也未必就差，根據美國銀行統計，當標普五百指數從年初到八月出現百分之十至百分之二十的漲幅，接下來一年平均漲幅為百分之七點六，這表示標普五百指數有機會在年底時接近四千八百五十點，也將創下歷史新高水準。

美國 指數 標普

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