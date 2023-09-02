快訊

Sony信仰漲價？PlayStation Plus會員年費貴35% 新價格一次看

不斷更新／開第一槍！海葵颱風暴風圈逼近 花蓮縣宣布明日停班停課

海葵颱風暴風圈將再擴大 陸上警戒範圍擴及9縣市

美股創6月中單周最佳表現 對9月仍不敢樂觀

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
據統計，美國小銀行所發的信用卡違約率已創下歷史新高。美聯社
據統計，美國小銀行所發的信用卡違約率已創下歷史新高。美聯社

美國股市本周創下6月中以來最大的單周漲幅，就業降溫但製造業穩健等一連串數據折衝下，可見利率雖高，美國經濟仍有可能實現軟著陸。不過，在美國消費者面臨學貸和卡債的壓力下，不少基金經理人對美股展望已趨於保守。

標普500指數周五小漲0.2％，一周漲幅達到2.5％。那斯達克綜合指數微挫，但一周仍上漲多達3.2％。道瓊工業指數上漲約115點，漲幅0.3%，一周也有1.4%漲幅。

受到客戶博通（Broadcom）業績展望僅吻合分析師預期的影響，台積電ADR周五跌0.4%。費城半導體指數周五仍上漲0.3%，周線上漲5.4%。

下周一逢美國勞工節連假之前，投資人對8月非農就業報告解讀雜陳。8月失業率躍升至3.8%，高於經濟學家原估的3.5%。同時，8月平均時薪年增率為4.3%，增幅低於預期。

就業報告顯示勞動市場穩定降溫，體現於招聘穩健，但收入成長放緩，也有更多人重返勞動市場。這一趨勢讓Fed有空間在本月暫停升息，同時保留今年再度升息的可能性。

美國10年期公債殖利率在就業數字公布後先跌後漲，終場從周四的4.090%漲至4.173%。交換合約定價顯示，Fed今年再次升息的可能性不到50%。

不過，Fed藉急進升息來對抗通膨顯然已開始影響到家庭生計。據統計，小銀行所發的信用卡違約率已創下歷史新高；大約1.1兆美元的聯邦學生貸款也將於10月恢復付款，可能會讓消費者每個月承受超過500美元的「繳款震盪」。

BNY Mellon 投資管理公司資深投資策略師喬利（Jake Jolly）表示，消費者在疫情期間所累積的超額儲蓄會很快耗盡。他正減碼股票，並預料美國經濟會走向衰退。

從歷史上看，9月也是美股表現最差的月份。自1928年以來，標普500指數9月平均下跌1.1%。

不過，今年的9月也未必就差，根據美國銀行統計，當標普500指數從年初到8月出現10%至20%的漲幅，接下來一年平均漲幅為7.6%，這表示標普500指數有機會在年底時接近4,850點，也將創下歷史新高水準。

美股

延伸閱讀

周興哲喜上加喜 紅到美國奪大獎吐心聲

美就業成長「多出1個台灣」Fed抗通膨成功？貝萊德：這時可望降息

環時社評：美為台設置佈滿利刃但鋪上鮮花的陷阱

大陸首架隱形轟炸機 轟-20即將首飛

相關新聞

美股創6月中單周最佳表現 對9月仍不敢樂觀

美國股市本周創下6月中以來最大的單周漲幅，就業降溫但製造業穩健等一連串數據折衝下，可見利率雖高，美國經濟仍有可能實現軟著...

美就業成長「多出1個台灣」Fed抗通膨成功？貝萊德：這時可望降息

全球最大資產管理集團貝萊德（BlackRock）表示，美國過去三年來已創造了2,600萬個工作，相當於多出一個規模可比澳...

高盛利用大陸政府資金參投7家英美企業？知情人士揭內幕

英國金融時報引述知情人士表示，投行高盛（Goldman Sachs）利用與中國國有基金共同設立的一支基金收購了美、英國多...

瓜地馬拉總統當選人誓言打擊貪汙 轟國家機構「政變」阻撓就職

瓜地馬拉總統當選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）在其所屬的種子黨（Semilla）遭停權後，今天譴責國家機...

東京高級飯店房價飆 每晚貴則要價逾2萬元

日本東京市區飯店住宿費飆漲，高價位飯店平均每日房價（ADR）較COVID-19疫情前高約3成，漲幅超過美國紐約的飯店，甚...

上架費談不攏…迪士尼下架Spectrum 1500萬訂戶遭斷訊

有線電視發行巨頭「特許通訊公司」(Charter Communications)與擁有體育頻道ESPN、美國廣播公司(A...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦