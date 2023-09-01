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美股盤前重點／美就業報告提高9月暫停升息機率 羅比尼示警全球股市

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美股盤前重點／美就業報告提高9月暫停升息機率 羅比尼示警全球股市

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美失業率意外上升，美股期指盤前上漲。路透
美失業率意外上升，美股期指盤前上漲。路透

美股期指1日盤前上漲，美國8月失業率上升，可能提高聯準會（Fed）暫停升息的機率。

美國失業率升至3.8%

勞工部1日公布，美國8月失業率躍升至3.8%，平均時薪的增幅也比預期小，值得注意的是勞動參與率明顯回升，使失業率上升反而成為好消息。整體來看，勞動供給增加有助於緩和工資升幅及通膨壓力，也使Fed升息的機率進一步下降。

8月非農就業增加18.7萬人，增幅與7月持平，但優於市場預期的增加17萬人。

歐亞製造業景氣疲弱

8月歐元區製造業採購經理人指數（PMI）的最終值為43.5，低於象徵景氣榮枯線的50，卻高於7月的42.7，且是三個月最高。亞洲製造商持續感受到輸入成本增加和全球需求下滑帶來的痛苦，日本8月自分銀行製造業PMI為49.6，較7月持平，為連續第三個月低於50。南韓8月標普全球製造業PMI則降至48.9，是景氣連續第14個月萎縮。

東南亞製造業景氣也開始弱化。菲律賓和泰國製造業景氣都在8月掉入萎縮領域，為2021年來首見。

羅比尼警告股市可能在下半年跌10%

有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼1日示警，如果經濟表現不如預期，全球股市在下半年可能下跌達10%。他說：「如今股市可能已漲過頭，若經濟數據持續疲弱，且各國央行須進一步提高利率，可能導致股市在下半年修正。」

三星電子打入輝達AI晶片供應鏈

韓國經濟日報報導，在通過最終品質測試後，三星電子8月31日已與輝達（Nvidia）簽署協議，最快10月起供應高頻寬記憶體晶片（HBM3）給輝達，成功打入輝達人工智慧（AI）晶片供應鏈，料將提振三星電子在AI晶片市場的市占率。

美股

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