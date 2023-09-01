DeepMind創辦人：美國應對輝達AI晶片銷售實施道德規範
谷歌（Google）旗下人工智慧（AI）公司DeepMind創辦人之一蘇雷曼今天表示，美國應設立規範，讓輝達（NVIDIA）的AI晶片只能賣給同意以合乎道德方式使用這項科技的買家。
蘇雷曼（Mustafa Suleyman）告訴英國「金融時報」（Financial Times），美國政府應該堅持在AI使用上實行全球最低限度規範，並要求各公司至少應同意遵守AI領先企業對白宮做出的道德承諾。
路透社報導，今年7月，OpenAI、Google母公司Alphabet和臉書（Facebook）母公司Meta等涉足人工智慧的企業自願向白宮承諾，他們會實行一些措施讓AI更安全，例如在AI生成內容打上浮水印。
蘇雷曼表示：「美國應該強制要求輝達晶片的任何買家至少須簽署（AI大廠的）自願承諾，且最好應該不只有這點要求。」
美國政府已對精密的輝達和超微（AMD）人工智慧晶片擴大出口地管制，從原本的中國增加一些中東國家等其他地區。
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