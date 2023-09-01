基辛格看好Intel本季 讚Nvidia做得好「但我們要表現了」

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經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
英特爾執行長基辛格。路透
英特爾執行長基辛格。路透

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，公司正邁向達成第3季財測，受惠於個人電腦（PC）市場改善。

這一席利多談話激勵英特爾股價周四（8月31日）盤中由黑翻紅，一度大漲3%，不過收盤漲幅收斂至1.8%，報每股35.14美元。

基辛格周四在德意志銀行舉辦的一場科技論壇上表示：「目前，我們正高於第3季財測指引的中間值，這樣的進展讓我們覺得挺好。」「整體而言，觀察當前的環境，顯然我們已經歷了強烈的景氣循環周期。」

英特爾在7月預測本季營收多達139億美元，相較下，分析師當時平均預估為133億美元。雖然中國大陸需求疲軟，而且來自一些資料中心營運業者的訂單減少，不利英特爾的伺服器晶片部門，但PC處理器庫存現在恢復到一般水準，促使客戶恢復採購。

基辛格強調，他認為英特爾正邁向達成他的宏大的整頓目標，朝恢復在產業的領先地位前進。

基辛格說：「我們投入轉型已兩年半了，在重塑公司方面，現在邁向我原先所期望的路上。不要對我們能夠辦到的能力有太多質疑。」

談到晶片同業輝達時，基辛格坦承輝達布局良好，能抓住支援AI軟體擴張所需系統的需求，但他說，英特爾很快將開始贏得這些加速器晶片市場的訂單。

基辛格說：「他們做得很好，我們都讚揚他們。但我們將要表現了。」

英特爾 輝達 晶片

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