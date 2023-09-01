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戴爾財報優 看到PC市場反彈正面跡象、AI產品需求強勁

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
戴爾公司（Dell）周四公布財報，個人電腦和數據中心的硬體銷售優於預期，點燃企業技術市場復甦的希望。路透
戴爾公司（Dell）周四公布財報，個人電腦和數據中心的硬體銷售優於預期，點燃企業技術市場復甦的希望。路透

戴爾Dell）周四公布財報，個人電腦（PC）和數據中心的硬體銷售優於預期，點燃企業技術市場復甦的希望。該公司表示，協助企業使用AI的產品有強勁的需求，成為「長期助力」。

戴爾第2季營收下降13%到229億美元，優於彭博資訊訪調分析師平均預期的208億美元。扣除部分項目後的每股盈餘是1.74美元，也高於分析師預期的1.14美元。

執行長Jeff Clarke在財報後的電話會議上說：「進入下半年，總經環境的一些跡象令我們備受鼓舞。需求環境改善超過預期，尤其是進入6月和7月之後。」

財務長Yvonne McGill說，在截至10月底的本季，估計營收達約230億美元。分析師平均預期217億美元。戴爾調高全年營收到895億至915億美元間，比去年同期減少大約12%。分析師平均估計869億美元，降幅是15%。McGill指出，儘管有跡象表明小企業和政府客戶的支出趨於穩定，但最大型客戶持續「節制」採購。

這檔股票在正常交易時段收高0.99%到56.24美元後，盤後交易勁揚8%，截至周四收盤，今年來上漲40%。

隨疫情減弱，電腦業因需求放緩，經歷了艱難的一年。戴爾因應市場變化，調整銷售組織並於今年已裁員6,650人。戴爾共同執行長Chuck Whitten本月稍早辭職。

相較於惠普周二的財報，戴爾財報對PC市場描繪出一幅較好的景象。惠普下調全年財測，聲稱需求回升要比先前預期的時間長。

戴爾電腦部門的營收較一年前少16%，降至129億美元，高於市場預期，該部門在消費者和企業方面都有優於預期的銷售表現。基礎設施業務部門的營收是85億美元，高於市場平均預期的73億美元。伺服器和連網營收下滑3%到42.7億美元，超過市場預期。

Clarke表示，戴爾號稱為生成式AI優化的伺服器，有一款的未交貨訂單大約20億美元。戴爾今年5月推出與輝達（Nvidia）合作的一項服務，協助企業在内部資料中心運行生成式AI。Clarke在聲明中表示：「AI已顯示其為長期助力，對我們整個產品組合的需求持續成長。」

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