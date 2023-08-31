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傳奇選股大師畢潤宜已逝 「跟著錢走」哲學長存

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
傳奇投資人畢潤宜。圖／彭博資訊
傳奇投資人畢潤宜。圖／彭博資訊

紐約時報報導，1990年代選股功力難以匹敵的傳奇投資人畢潤宜（Laszlo Birinyi），8月21日家中病逝，享壽79歲。他的遺孀吉兒畢潤宜表示，死因是慢性心臟衰竭。

生於匈牙利，但在美國賓州成長的畢潤宜曾宣稱，他對企業新聞、金融演算法甚至經濟本身都興趣缺缺，但他專注於「傾聽」市場脈動，並發展出一套關於「金錢流動」的理論，使他在1990年代躍為全美數一數二的選股大師。

畢潤宜曾在當年頂尖證券公司所羅門兄弟公司（Salomon Brothers）擔任股票分析師，後來在1989年離職、創辦以自己姓氏命名的基金管理公司，Birinyi Associates。他主張，市場不但有一長串歷史，還有一套「心理」，並運用這種見解作為市況預測的基礎。

畢潤宜在1990年代知名度大開，當時他是PBS熱門節目「華爾街週」（一度在CNBC播出）的常客，一再贏得年度選股競賽。

1993年至1998年期間，他的平均年報酬率達44%，遙遙領先道瓊工業指數平均的19.8%年報酬率。1997年，他更締造了年報酬率74%的輝煌紀錄。

「華爾街週」節目2003年停播後，眾多新聞媒體，包括紐約時報在內，持續向畢潤宜請教。他在2008年全球金融海嘯期間精準料中一波多頭市場將在2009年展開；在2015年8月市況嚴重沉淪時，他建議投資人處變不驚，結果證實他有先見之明。

不過，畢潤宜的預測也曾大幅失準，例如他在2011年預測標普500指數將在2013年夏末漲上2,854點，結果誤差逾千點，就被財經評論員當作不宜輕信市場預測的警惕事例。

畢潤宜常把他的市場哲學以一句話概述：「跟著錢走。」他也自創一套系統，判定某筆股票交易是買方或賣方驅動的，這讓他能跳脫股價的框框，明察投資人興趣，並透視錢潮可能流向或流出某檔股票。

他在1998年接受紐時訪問時說：「我設法看出聰明投資人把錢放在何處。」

畢潤宜表示，他研究市場歷史的心得是：長期多頭市場有四階段：不情願（reluctance）、盤整（consolidation）、勉強接受（grudging acceptance），以及樂昏頭（exuberance）。最末階段的特色包括：交易行為無所畏懼、技巧生嫰的當沖客進場，以及崩盤將至的可能性。

這導致畢潤宜做出一個看似吊詭的結論：市場觀察者發表的悲觀評論，其實反倒令人鼓舞（但只適用於市場還沒樂昏頭的階段）；相反地，市況一片光明的評論，則宜視作危險將至的警訊。

投資人 紐約時報 報酬率

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