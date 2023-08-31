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美股早盤小漲 但台積電ADR跌1.1% PCE數據強勁！降低Fed升息可能性

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股31日早盤小漲，美國7月PCE平減指數強勁，降低Fed在9月進一步升息的可能性。 美聯社
美股31日早盤小漲，美國7月PCE平減指數強勁，降低Fed在9月進一步升息的可能性。 美聯社

美股31日早盤小漲，道瓊工業指數上漲115點，或0.3%，標普500指數和那斯達克綜合指數分別各漲0.2%，費城半導體指數漲0.3%，台積電ADR則下跌1.1%。美國最新公布的個人消費支出（PCE）數據強勁，降低美國聯準會（Fed）9月進一步升息的機率。

美國商務部31日表示，7月PCE平減指數月比上升0.2%，年比上升3.3%，皆符合市場預期；最受Fed重視的通膨指標核心PCE平減指數，月比升幅為0.2%，年比升幅為4.2%，也都符合預期，顯示美國消費續強，通膨壓力並未明顯升高，經濟仍朝「軟著陸」的方向發展，也使聯準會（Fed）9月進一步升息的可能性降低。

道瓊指數受到商用雲端軟體巨擘Salesforce提振。該公司30日盤後公布的第2季財報和第3季財測都優於市場預期，帶動該公司31日早盤大漲約5%。

投資人接下來將關注美國9月1日公布的非農就業報告，經濟學家預測為增加17萬人。投資人期待這份報告指出美國經濟正在大幅放緩，因為那將更加給予Fed暫停升息的充分理由。

指數 美國 Fed

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