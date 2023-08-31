美7月個人消費支出強勁 PCE通膨指數維穩！經濟依循軟著陸軌道

美國7月個人消費支出（PCE）更強，通膨升幅大致持平，顯示消費續強，通膨壓力並未明顯升高，6、7兩月通膨累積升幅是兩年多來最小的兩個月，顯示經濟依然依循「軟著陸」的軌道運行，也使聯準會（Fed）9月進一步升息的可能性下降。

7月名目PCE比6月激增0.8%，高於預期的0.7%，更遠高於6月時的0.5%增幅；經過通膨調整後的實質PCE月增0.6%，高於預估的0.5%，更高於6月時的0.4%增幅。

整體PCE平減指數比6月上升0.2%，符合預估，也與6月時的升幅相同；比去年同期上升3.3%，符合預估，但比6月時的3.0%回升，主要是由於去年的比較基期開始回降，以及能源價格回升。

至於最受Fed重視的通膨指標核心PCE平減指數，月升0.2%，符合預估，也與6月時的升幅持平；年升4.2%，符合預估，比6月時的4.1%略高。

美股期指維持漲勢，道瓊期指漲逾150點，美債殖利率下滑。