美7月個人消費支出強勁 PCE通膨指數維穩！經濟依循軟著陸軌道
美國7月個人消費支出（PCE）更強，通膨升幅大致持平，顯示消費續強，通膨壓力並未明顯升高，6、7兩月通膨累積升幅是兩年多來最小的兩個月，顯示經濟依然依循「軟著陸」的軌道運行，也使聯準會（Fed）9月進一步升息的可能性下降。
7月名目PCE比6月激增0.8%，高於預期的0.7%，更遠高於6月時的0.5%增幅；經過通膨調整後的實質PCE月增0.6%，高於預估的0.5%，更高於6月時的0.4%增幅。
整體PCE平減指數比6月上升0.2%，符合預估，也與6月時的升幅相同；比去年同期上升3.3%，符合預估，但比6月時的3.0%回升，主要是由於去年的比較基期開始回降，以及能源價格回升。
至於最受Fed重視的通膨指標核心PCE平減指數，月升0.2%，符合預估，也與6月時的升幅持平；年升4.2%，符合預估，比6月時的4.1%略高。
美股期指維持漲勢，道瓊期指漲逾150點，美債殖利率下滑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言