印度糧價大漲效應 恐加劇世界通膨
世界主要糧食大國印度國內糧價大漲，效應恐波及到全世界？剛經歷百年最大乾旱的印度，因糧食短缺讓糧價大漲11%，而印度是糖、米與洋蔥的出口大國，7月國際米價已上漲2.8%，因此除了之前俄烏戰爭讓黃豆、小麥與玉米大漲，造成通膨外，各界也相當關注通膨會因印度糧價漲而難平息。
出口禁令推升糧價
根據《英國廣播公司》報導，印度是國際上蔗糖、稻米與洋蔥的出口大國，但由於印度剛經歷百年大旱，國內糧價已上漲至少11%，其中洋蔥更是上漲至少20%，因此印度政府在2022年5月禁止小麥出口，7月更宣布「非巴斯馬蒂白米」（佔印度出口量25%）禁止出口，盼藉此壓低國內糧價，但國際米價因此應聲上漲。
國際實務政策研究所（IFPRI）直言，印度是全世界最大稻米出口國（40%），還是全世界第二大的糖與洋蔥出口國，印度糧價大漲的效應還是會擴散到全世界。聯合國農糧組織（FAO）指出，7月的國際米價指數上漲2.8%，是2011年9月以來最高紀錄，印度國內的出口禁令也讓國際米價上漲20%。
禁令短期難撤除
糧食通膨會讓許多開發中國家或是需要進口糧食的窮國雪上加霜，全世界有42國（亞洲、西非）50%的糧食是從印度進口，有些國家的佔比甚至高達80%，但《CNN》提到，印度的出口禁令並非是國際糧價上漲的主因，先前的通膨是受到俄烏戰爭的影響，還有極端氣候對其他糧食出口國的災害所導致。
原本世界銀行估計2023年的食物物價指數會因為油價與穀物價格的下跌，比2022年下降，但有專家指出，未來糧價要看聖嬰現象的影響，糧食市場的價格壓力只會愈來愈大，國際上很多國家與組織（包括國際貨幣基金IMF）都呼籲印度取消糧食出口禁令。
IFPRI資深研究員葛洛柏認為，糧食進口國會找其他可信賴國家作為替代來源，減少對印度的依賴；但FAO呼籲印度儘速解除出口禁令，否則印度在國際市場的信用將受損，且對糧食貿易造成失控。
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