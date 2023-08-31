快訊

2023《台灣米其林指南》星級餐廳完整名單！「頤宮」6度蟬聯三星、2家首升三星、台南仍無緣摘星

日專家到台鐵富岡機廠獻花 王薇君竟在車廂翻出罹難者頭蓋骨

印度11月起要求PC進口需取得許可 美國提疑慮要求評估

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
印度商工部長戈雅（Piyush Goyal，圖左者）歡迎美國貿易代表戴琪（右）參加G20貿易暨投資部長會議。美聯社
印度商工部長戈雅（Piyush Goyal，圖左者）歡迎美國貿易代表戴琪（右）參加G20貿易暨投資部長會議。美聯社

印度自11月起將要求PC、筆電、平板電腦與類似裝置在進口至印度前必須先取得許可，這一新規定已引發美國尋求釐清相關內容，希望在新制上路前美方能有時間評估這項許可計畫。

日經亞洲報導，美國貿易代表戴琪在上周六（26日）與印度商工部長戈雅（Piyush Goyal）會談時，對印度這項控管表達疑慮。

戴琪表示，利益相關者需要有機會來評估並提供意見，確保這項政策不會危害到美國對印度的出口。戴琪是在參加印度上周末舉行的G20貿易暨投資部長會議時，提出相關疑慮。

印度最初在8月3日發出進口PC等產品必須取得許可的公告，接著在隔天宣布過渡期將維持至10月底。外界認為，印度政府原先是希望立即實施控管，但決定延後，以減輕對製造商帶來的干擾。

根據市研業者IDC，惠普（HP）今年第2季在印度PC市場出貨量最高，占比達31.1%；聯想以16.2%市占率居次，戴爾（Dell）則以15.3%名第三。蘋果公司今年4月才在印度開設首家直營店。

雖然印度是IT服務業重鎮，但其製造業開發較少，多數電子產品仰賴進口。根據IDC，印度的筆電只有約25%是本土組裝，PC產業大幅仰賴進口，因此最新的許可規定可能會衝擊今年稍後的購物季。

目前仍不清楚最新許可規定實施細節的一些面向。根據美國貿易代表署的說法，戴琪和戈雅同意進一步研議這項問題，並且找出解決之道來化解兩國的疑慮。

由於美中緊張情勢升溫，印度已吸引產業的注意與投資，成為替代中國大陸的生產基地。印度政府尋求鼓勵這一趨勢繼續發展。

印度 美國 戴琪

延伸閱讀

精緻正妹皮膚超白皙 網驚呼恐是「印度天龍人」：種姓高到要下跪

足球／青少年五人制邀請賽獲好評 印度預約再參戰

飛船3號成功登月！印度出動登陸器探測車 證實月球南極有硫存在

大宇資法說會／新手遊 Q4 出擊 搶攻南美、印度遊戲市場

相關新聞

日韓7月工業生產頹勢甚於預期 成下半年前景壞兆頭

由於全球與中國大陸經濟前景憂慮升高，日本與南韓7月工業生產降幅都甚於預期，南韓更連續第十個月下降，為十多年來最長連降期，...

印度11月起要求PC進口需取得許可 美國提疑慮要求評估

印度自11月起將要求PC、筆電、平板電腦與類似裝置在進口至印度前必須先取得許可，這一新規定已引發美國尋求釐清相關內容，希...

日經：7& i 出售Sogo西武後全力保障百貨公司員工就業

日經新聞報導，日本零售業者 Seven＆i 控股公司計劃將旗下百貨公司事業Sogo＆西武賣給美國投資基金城堡投資集團（F...

馬斯克有新點子？Ｘ計劃蒐集用戶的生物辨識資料與學經歷

前身為推特的社群媒體平台Ｘ更新了隱私權政策，把一項計劃將蒐集的新型用戶資料納入其中：生物特徵。

分析師：iPhone 15 Pro Max開案晚 量產恐延遲

蘋果9月中旬將舉辦活動，iPhone 15系列備貨進展受矚，分析師評估，高階iPhone 15 Pro Max開案時間晚...

Costco 8月同店銷售成長擴大至3.4% 但美國表現最弱

好市多（Costco Wholesale）同店銷售再度加速成長，拜美國以外事業業績所賜，8月的表現比7月更強。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦