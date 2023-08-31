印度11月起要求PC進口需取得許可 美國提疑慮要求評估

印度自11月起將要求PC、筆電、平板電腦與類似裝置在進口至印度前必須先取得許可，這一新規定已引發美國尋求釐清相關內容，希望在新制上路前美方能有時間評估這項許可計畫。

日經亞洲報導，美國貿易代表戴琪在上周六（26日）與印度商工部長戈雅（Piyush Goyal）會談時，對印度這項控管表達疑慮。

戴琪表示，利益相關者需要有機會來評估並提供意見，確保這項政策不會危害到美國對印度的出口。戴琪是在參加印度上周末舉行的G20貿易暨投資部長會議時，提出相關疑慮。

印度最初在8月3日發出進口PC等產品必須取得許可的公告，接著在隔天宣布過渡期將維持至10月底。外界認為，印度政府原先是希望立即實施控管，但決定延後，以減輕對製造商帶來的干擾。

根據市研業者IDC，惠普（HP）今年第2季在印度PC市場出貨量最高，占比達31.1%；聯想以16.2%市占率居次，戴爾（Dell）則以15.3%名第三。蘋果公司今年4月才在印度開設首家直營店。

雖然印度是IT服務業重鎮，但其製造業開發較少，多數電子產品仰賴進口。根據IDC，印度的筆電只有約25%是本土組裝，PC產業大幅仰賴進口，因此最新的許可規定可能會衝擊今年稍後的購物季。

目前仍不清楚最新許可規定實施細節的一些面向。根據美國貿易代表署的說法，戴琪和戈雅同意進一步研議這項問題，並且找出解決之道來化解兩國的疑慮。

由於美中緊張情勢升溫，印度已吸引產業的注意與投資，成為替代中國大陸的生產基地。印度政府尋求鼓勵這一趨勢繼續發展。