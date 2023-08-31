PC復甦慢 惠普下修獲利

全球第二大、美國個人電腦（ＰＣ）大廠惠普（ＨＰ）廿九日下修全年獲利與現金流展望，因ＰＣ市場復甦將較預期更慢。隨惠普潑冷水，包括品牌廠商的宏碁與華碩，代工廠的廣達、仁寶、緯創與英業達等，恐怕下半年在ＰＣ市場將度小月。

外電報導，惠普表示今年十月底止的會計年度，全年自由現金流將為卅億美元，低於先前預估的卅二點五億美元。全年調整後每股盈餘預測，將由原本預的三點三○至三點五○美元降為三點二三至三點二五美元。

惠普執行長羅爾斯表示，需求「未如我們預期的快速改善」。ＰＣ業界現在庫存升高的狀況，代表個人電腦售價依舊承壓。企業客戶上季因為裁員與撙節開支，採購延後。中國大陸的經濟問題也影響銷售。

過去一年，ＰＣ銷售在新冠疫情期間大發利市後，歷經前所未有的衰退。惠普一直寄望今年下半年可以看到市場快速改善，包括開學季以及年底購物季。產業分析公司顧能七月表示，ＰＣ市場出現趨穩跡象。但彭博資訊分析，惠普如今下修獲利展望，可見ＰＣ市場短期發展不易預測。

惠普上季消費者ＰＣ銷售減少百分之十二，仍優於預期。不過，企業客戶的銷售減少百分之十一，比市場預期更差。印表機事業部門營收也減少百分之七至四十三億美元，不如分析師預期平均值四十五點七億美元。

國內ＰＣ品牌廠方面，宏碁總經理簡慧祥先前指出，現在預期有一些零星訂單回來，是逐季往正面發展，對下半年營運抱持審慎樂觀態度，可以期待第三、四季返校潮及耶誕拉貨需求。華碩先前預估，下半年ＰＣ將有季節性需求，但全年需求仍非常疲弱。全年來看，華碩預計下半年營運將優於上半年，且優於去年同期。