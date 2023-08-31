疫苗大廠 輝瑞、莫德納 今年股價慘跌

新冠疫情期間，美國製藥大廠輝瑞、莫德納靠著新冠疫苗創下銷售佳績，但疫情緩和後疫苗需求大減，輝瑞業績一落千丈，自今年初至上周股價已下挫三成，力求藉開發癌症藥物等扳回一城，莫德納更慘，股價今年已下跌超過四成。兩家公司最近一季報告示警，今年銷售額恐怕進一步惡化。

華爾街日報、澳洲金融評論報報導，輝瑞／BNT疫苗與相關藥物去年讓輝瑞成為首個業績突破千億美元大關的藥廠，股價隨之長紅。自二○二一年大量交付起，輝瑞和莫德納的新冠疫苗銷售額共已突破一一七○億美元（約台幣三點八兆元）。

但隨各地紛紛走出疫情，新冠疫苗與相關藥物熱度逐漸消退。輝瑞最近一季整體銷售額相較去年同期大幅下降，甚至因此下修今年全年業績預估上限。

輝瑞自今年到八月，股價跌幅相當於市場資本失血逾八八○億美元（約台幣二點八兆元），公司市值繼二○二一年達巔峰後，已減少一四四○億美元（約台幣四點六兆元）。