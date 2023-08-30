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壞消息就是好消息！小非農不如預期 帶動美股早盤上攻
美國最新公布的經濟數據不如預期，在「壞消息就是好消息」的市場氛圍下，美股三大指數30日早盤全面上漲，道瓊工業指數漲66點。
道瓊工業指數早盤漲0.2%、標普500指數漲0.2%、那斯達克指數漲0.25%。費城半導體指數跌0.6%、台積電ADR漲0.7%。
有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，8月美國企業的增聘人數為17.7萬人，低於市場預期的20萬人，更比前一個月的37.1萬人大幅下降，顯示勞動市場終於在利率升高下開始降溫。
另外，美國第2季國內生產毛額（GDP）季增年率的修正值為2.1%，比初估值的2.4下修，原因是庫存投資和企業在設備和智財權的支出遭下調。
消費信心指數走弱、7月的職缺數降幅比預期大，這些「壞消息」也帶動美股前市上漲，原因是這些都會提高聯準會（Fed）暫停升息的機率。
Carson集團全球宏觀策略師瓦爾蓋斯說，經濟數據降溫減緩了殖利率的上行壓力，從而推高股市。
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