不跟進雷蒙多！歐盟商會不認為大陸「不適合投資」 陸外交部這麼說

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）29日用「不適合投資」（uninvestable）一詞來描述中國大陸，引發熱議。大陸外交部30日表示，希望美方能拿出實際行動來穩定中美關係。中國歐盟商會（EUCCC）則說，不會使用這一詞來描述大陸。

路透報導，雷蒙多29日表示，愈來愈多美國企業使用「不適合投資」一詞來描述大陸，促使北京為其在外國投資上的做法辯護。

中國駐美大使館29日表示，在大陸發展事業的7萬家美企中，多數企業都希望留在中國，且近九成公司都有獲利。大陸外交部發言人汪文斌30日則在例行記者會上表示，希望美方用實際行動來穩定中美關係。

中國歐盟商會主席彥辭（Jens Eskelund）30日也發表聲明表示，該組織不會使用「不適合投資」來描述中國。但他也說，就大陸目前能從歐洲吸引到的外國直接投資額來說，以大陸的經濟體規模計算，其實目前的投資額是不足的，而且歐盟近年來對大陸的投資已逐年減少。

他對大陸的投資環境提出了和雷蒙多類似的擔憂，包括監管法規方面的模糊和安全議題。他說：「大陸在徹底改變上能做的事還很多。但在解除部分現在造成企業投資決策壓力的疑慮上，大陸將採取清楚、具體且明確的行動。」