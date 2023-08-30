快訊

親友直指不適合入監…陳盈潔入獄滿一周 桃園女監曝最新身體狀況

不斷更新／強颱蘇拉來襲！31日全台停班停課一覽 台東縣明正常上班課

獨／超暖心！闆娘為失禁客衝買衣 居民喊「開學後新台幣全下架！」

不跟進雷蒙多！歐盟商會不認為大陸「不適合投資」 陸外交部這麼說

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國商務部長雷蒙多（圖）用「不適合投資」來描述中國大陸，引發熱議。美聯社
美國商務部長雷蒙多（圖）用「不適合投資」來描述中國大陸，引發熱議。美聯社

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）29日用「不適合投資」（uninvestable）一詞來描述中國大陸，引發熱議。大陸外交部30日表示，希望美方能拿出實際行動來穩定中美關係。中國歐盟商會（EUCCC）則說，不會使用這一詞來描述大陸。

路透報導，雷蒙多29日表示，愈來愈多美國企業使用「不適合投資」一詞來描述大陸，促使北京為其在外國投資上的做法辯護。

中國駐美大使館29日表示，在大陸發展事業的7萬家美企中，多數企業都希望留在中國，且近九成公司都有獲利。大陸外交部發言人汪文斌30日則在例行記者會上表示，希望美方用實際行動來穩定中美關係。

中國歐盟商會主席彥辭（Jens Eskelund）30日也發表聲明表示，該組織不會使用「不適合投資」來描述中國。但他也說，就大陸目前能從歐洲吸引到的外國直接投資額來說，以大陸的經濟體規模計算，其實目前的投資額是不足的，而且歐盟近年來對大陸的投資已逐年減少。

他對大陸的投資環境提出了和雷蒙多類似的擔憂，包括監管法規方面的模糊和安全議題。他說：「大陸在徹底改變上能做的事還很多。但在解除部分現在造成企業投資決策壓力的疑慮上，大陸將採取清楚、具體且明確的行動。」

歐盟 美國

延伸閱讀

美企抱怨「不可投資」中國：正努力放寬市場准入

雷蒙多抵達上海 期待公平競爭商業環境

紐時：各國公司將供應鏈移至越、墨 美難擺脫中國製造

不吐不快？美商務部長：美企抱怨陸變得「無法投資」

相關新聞

忍無可忍！日本西武百貨公司員工罷工 逾60年來首見

金融時報報導，東京最有名的西武百貨公司員工準備打破傳統、發動全天罷工，是1950年代以來首見。

美企抱怨「不可投資」中國：正努力放寬市場准入

美國商務部長雷蒙多昨天說，美國企業向她反應「中國已變得越來越不可投資」。對此，中國政府表示，正努力進一步放寬外商市場准入...

不跟進雷蒙多！歐盟商會不認為大陸「不適合投資」 陸外交部這麼說

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）29日用「不適合投資」（uninvestable）一詞來描述中國大陸，引...

Google生成式AI工具「Duet AI」 全面導入Google Workspace

Google 不落後生成式 AI 戰局，美國時間29日舉行的 Google 雲端大會上，宣布生成式工具 Duet AI，...

紐時：各國公司將供應鏈移至越、墨 美難擺脫中國製造

紐約時報29日報導，美國從中國進口占總進口百分比從2017年22％，到2022年降為17％，但從越南、墨西哥等地進口卻增...

電動車帶動需求 全球最快2025年面臨「鋰」短缺

電動車發展帶動關鍵金屬「鋰」需求大增，全球恐將面臨「缺鋰」問題。有分析師預測，全球最快將於2025年出現鋰短缺，但也有人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦