日央行官員說通膨目標在望 暗示也可能明年初調整政策

日本央行審議委員田村直樹周三表示，在實施了十年的大規模貨幣刺激政策之後，央行通膨目標「明顯在望」，這表示明年初可能就能滿足逐步退出寬鬆政策的條件。

雖然田村直樹被視為九名審議委員之中的鷹派人物，但他的講話表明，央行在未來幾個月將增加討論有關退出激進刺激政策的時機。

日本通膨率已經超過央行的2%目標，但央行仍承諾維持超低利率，直到更多證據表明通膨能長久維持此一水準。

田村說，隨著企業不再對漲價和調薪避如蛇蠍，通膨有很大機會能超過預期。他在日本北部對商界領袖說，央行目前必須維持寬鬆政策，以評估工資和物價上漲的後續發展，但他「希望大概在明年1到3月」，透過最新的工資和物價數據，進一步明確獲悉日本的通膨能否持續達標。

在田村之前，央行總裁植田和男上周表示，日本的潛在通膨率「仍然略低於目標」。植田曾強調需維持超寬鬆政策，直到通膨背後的推動力量主要來自強勁的國內需求和持續的工資成長。

央行在前任總裁黑田東彥帶領下，2013年起實施規模龐大的資產購買計畫以結束通縮，2016年起又採行殖利率控制曲線（YCC），將10年期公債的殖利率目標維持在0%左右。不過，央行7月放寬波動區間上限，使其更能反映通膨率攀高。

田村說，在央行7月的決定之後，長期利率可能更多地受到市場力量推動，但他補充表示，央行會抑制長期殖利率過度走高，例如透過擴大購債等方法，以因應偏離基本面的「投機行為」。