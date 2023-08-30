Meta取締史上規模最大認知作戰 刪7700個中國大外宣帳號

科技巨擘Meta取締迄今史上規模最大的認知作戰，幕後黑手指向中國執法機關。

彭博資訊報導，Meta於29日發表聲明，旗下社群取締一項中國認知作戰行動，一口氣刪除超過7700筆臉書（Facebook ）帳號資料及954個頁面，而且作戰網絡和中國執法部門若干個人有所關聯，是「史上規模最大的跨平台偽裝認知作戰」。

根據Meta調查，作戰網絡以垃圾訊息、連結、梗圖和文字貼文為主，內容清一色揚中貶美，一方面大力吹捧中國，另一方面猛烈抨擊美國、西方外交政策及批評北京政府的記者、評論員。

該行動從中國發動，目標包括美國、台灣、英國和澳洲，且作戰網絡十分活躍，足跡遍布50多個社群平台和網路論壇，包括臉書、Instagram、TikTok和X。

超過50萬個臉書帳號追蹤該網絡的一個或多個頁面，購買廣告的金額約3500美元。

2022年底，某非政府組織遭社群群起圍攻引發Meta關注，一查之下發現和中國的「垃圾訊息偽裝」行動（spamouflage）有關。