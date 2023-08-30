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半導體股的漲勢要開始了？這些理由說明進場時機到

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
半導體股在最近回檔後勁揚，可能是投資人重新開始買進的時機。路透
半導體股在最近回檔後勁揚，可能是投資人重新開始買進的時機。路透

半導體股在最近回檔後勁揚，這可能是投資人重新開始買進的時機。

財經網站MarketWatch報導，iShares半導體ETF（SOXX）周二上漲1.8%，步調有了轉變。這支ETF的前三大成分股是輝達（Nvidia）、博通（Broadcom）和超微（AMD），自從去年8月初登峰以來已下跌大約8%。那也是步調的轉變，此前，AI熱潮帶動對更多晶片的需求，該ETF在新年伊始的漲幅高達兩位數。

這次的反彈合乎預期。估值看起來很合理。這支半導體ETF的前瞻本益比略高於21，低於近期峰值24。以相對的成長速度來看，這個價格不算太貴。根據FactSet，該ETF成分股的2024年和2025年EPS將以每年大約17%的速度成長，這僅為獲利成長的1.2倍，而標普500指數本益比18.5是同期間預計年利潤成長的兩倍多。這意味半導體股票成長一個百分點，投資人付出的成本比市場上其他股票都要低。

半導體股票的交易價格也接近買家傾向於進場的關鍵水準。這支半導體ETF的價格大約在491美元，略高於478美元的「支撐價位」，很接近8月收盤低點。從技術分析而言，那是該基金去年10月以來保持上升趨勢的水平線。只要能維持住這個價位，就表明投資人相信半導體業能持續成長，半導體股也能繼續漲。

當然，那也反映對半導股股長期基本面的關注。Evercore ISI策略師Julian Emanuel表示：「半體體業正在復興，主要是以AI為中心的技術有很大的進展。」晶片股雖然在跌，但留在低檔不會太久了。 

半導體 ETF 投資人

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