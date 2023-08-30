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比特幣漲5% 美法院判SEC錯誤駁回現貨比特幣ETF申請案

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國聯邦上訴法院29日判決美國證管會（SEC）必須重新考慮加密資產管理公司灰度投資的比特幣ETF申請案。路透
美國聯邦上訴法院29日判決美國證管會（SEC）必須重新考慮加密資產管理公司灰度投資的比特幣ETF申請案。路透

聯邦上訴法院周二（29日）判決美國證管會（SEC）必須重新考慮加密資產管理公司灰度投資（Grayscale Investments）期望推出首檔比特幣ETF的申請，這是SEC主席詹斯勒監管這塊新興產業面臨的最新挫敗。

華爾街日報報導，上述消息激勵比特幣相關資產大漲，交易人士押注法院的最新決定將為更多投資人能投入比特幣投資鋪路。美國最大加密貨幣交易所龍頭Coinbase股價29日收盤大漲15%，比特幣期貨大漲逾7%。

比特幣盤中上漲5%至27,404美元。

巡迴法官Neomi Rao代表上訴法院寫道：「駁回灰度的提議是武斷且善變的，因為證管會無法解釋類似產品獲得不同對待。」他指的是SEC先前核准比特幣期貨ETF，但卻駁回比特幣現貨ETF的申請。

這項裁定是由三位法官小組無異議一致通過。

美國華盛頓特區巡迴上訴法院的裁定代表詹斯勒監管加密貨幣市場的做法遭遇最新法律挫敗。SEC拒絕灰度提出將其比特幣信託GBTC轉換為ETF的申請，理由是比特幣現貨市場不受監管，而且易受市場操縱。

灰度投資形容這項裁定「對美國投資人、比特幣生態系與所有提倡透過ETF包裝來增加保護比特幣曝險部位的人而言，是重大一步」。該公司表示，正在評估法院的裁定。

SEC發言人則表示，當局正在「評估法院的決定來判斷下一步，可能的選項包括向最高法院提出上訴、核准灰度的申請、基於一些其他理由再次駁回，或者撤銷其先前對比特幣期貨ETF的核准。

比特幣 ETF 美國

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