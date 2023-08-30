Nvidia股價衝上新高 巴隆：留意這三個隱憂

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）股價29日再創收盤新高，市值歷來首度站上1.2兆美元，但巴隆金融周刊（Barron's）提醒，現在有三個重要理由思索輝達股價可能已暫時攀峰。

輝達股價29日一度飆漲5%，收盤上漲4.2%至487.84美元，收盤市值也首度突破1.2兆美元。輝達的市值在股價去年10月14日觸及近期低點後，在一年多的時間擴增9,250億美元，

不過，巴隆周刊提醒，現在仍值得關注輝達股價所面臨的風險。首先是客戶憂慮，輝達向來採行「鐵鎬與鐵鍬」策略（picks-and-shovels play），也就是銷售符合產業趨勢的工具，無論誰登上峰頂，都將是贏家，但這種策略只有在客戶一直想試試運氣時才會奏效。

客戶憂慮

出版Radio Free Mobile通訊的獨立分析師溫瑟（Richard Windsor）已主張，ChatGPT等生成式AI服務已設定每月約20美元的服務月費標竿，但這個價格無法持續下去，「來自開源社群的免費可得工具、加上必須為新推出服務搶量的新創公司，都將開始侵蝕這些服務的價格」，他預期AI服務的價格最後可能是每年20美元左右。

果真如此，客戶可能不願支付輝達品產品的高價格。投資銀行Raymond James推估，輝達打造先進H100晶片的成本為3,320美元，賣給客戶的價格卻是25,000~30,000美元。

在輝達發布上季財報後，德意志銀行分析師團隊預期，輝達的資料中心客戶將在某個時間點放慢採購晶片的速度，以「消化」自己的採購量。德銀維持對輝達股價的評等為持有，建議等待更有利的入手價格。

其次為中國大陸風險。先前市場認為輝達的成長是由中國大陸需求激增所驅動，但輝達已經驅散這些憂慮，點出來自中國大陸的營收占比仍符合歷史平均水準的20%~25%，美國若進一步管制對中國大陸出口，也不會對其業績造成立即的重大影響。

中國大陸風險

不過，這不代表就沒有更長期的風險。輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）在法說會上說：「長期而言，限制我們資料中心繪圖處理器（GPU）到中國的管制，若實施，將導致美國永久失去機會。」

輝達的中國大陸事業不只遭遇地緣政治風險。該公司上季汽車事業營收季減15%，主因就是中國大陸需求下滑。由於中國大陸的經濟困境持續加深，百度、字節跳動、騰訊及阿里巴巴這些輝達的中國大陸客戶，可能不會想為輝達的高價晶片埋單，轉向尋求當地供應商。

中國大陸媒體最近報導，科大訊飛主管表示，華為的運算GPU效能與輝達的A100並駕齊驅。

第三是競爭加劇。輝達稱霸AI相關用途的GPU市場，市占率約90%，但無法保證輝達會永遠主宰相關市場。超微（AMD）今年正推出MI300資料中心GPU，可能利用輝達供應受限的機會擴張市占。

競爭壓力

就連輝達的一些客戶也可能成為競爭對手，例如Google有自家的Tensor處理器（TPU），但也和輝達合作開發多種AI應用，亞馬遜也有自己的系統晶片，作為輝達GPU的替代選項。

然而，這些都不代表輝達一定會就此走下坡。輝達的迅速成長已降低對其股價高價位的憂慮，而且在軟硬體產品組合也建立所向披靡的競爭優勢，迄今都已克服市場的各種疑慮。

只是，在考慮輝達股價前景時，不會只有一個影響因素。輝達面臨的諸多議題、以及要擊敗預期的愈來愈高，可能就足以衝擊對輝達股票的信心。