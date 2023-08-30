快訊

第12號颱風「鴻雁」最快今晚生成 氣象局預估路徑出爐

想超越新加坡？李光耀執政黨的崛起之路

iPhone總顯示9:41？貪睡時間9分鐘而非10分鐘？解開3個蘋果數字祕密

PC市場復甦不如預期快 HP下修全年獲利

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
個人電腦（PC）市場復甦不如預期，大廠惠普（HP）下修全年財測。 路透
個人電腦（PC）市場復甦不如預期，大廠惠普（HP）下修全年財測。 路透

美國個人電腦（PC）大廠惠普（HP）周二（29日）下修全年獲利與現金流展望，歸因於個人電腦市場復甦將較預期更慢。這項利空消息拖累惠普股價在盤後交易重挫8%。

惠普表示，今年10月底止的本會計年度，全年自由現金流將為30億美元，低於先前預估的32.5億美元。全年調整後每股盈餘預測，將由原本預的3.30～3.50美元降為3.23～3.25美元。

執行長羅爾斯（Enrique Lores）表示，需求「未如我們預期的快速改善」。PC業界現在庫存升高的狀況，代表了電人電腦售價依舊承壓。企業客戶上季因為裁員與撙節開支，採購延後。中國大陸的經濟問題也影響銷售。

過去一年，PC銷售在新冠疫情期間大發利市後，歷經前所未有的衰退。惠普一直寄望2023年下半年可以看到市場快速改善，機會包括學生返回學校的開學季，以及年底的假期購物季。產業分析公司顧能（Gartner）在7月時曾表示，PC市場出現趨穩跡象。然而，彭博資訊分析，惠普現在下修獲利展望，可見PC市場短期發展不易預測。

惠普上季（公司會計年度第3季）營收下滑9.9%至132億美元，不如分析師預期的134億美元。消費者PC銷售減少12%，仍優於預期，不過企業客戶的銷售減少11%，比市場預期更差。印表機事業部門營收也減少7%至43億美元，不如分析師預期平均值45.7億美元。

彭博行業研究說，惠普的財報軟弱，加深了投資人對企業將會更收緊科技支出的擔憂。

不過，羅爾斯引用業界調研機構IDC的資料強調，惠普上季的表現優於同業對手。他說：「反彈開始發生了，只是加速情況將不如一季前我們預期的那麼快。」

客戶 疫情 庫存

延伸閱讀

外媒：蘋果製造商或將30%-50%產能移出中國 印度、越南已成新中心

聯想Q2營收、淨利雙降 砸10億美元布局AI

對員工推出不切實際兩個制度 中國惠普前總裁懺悔告白：超越他們人格成熟階段

中國惠普前總裁：主管工作分兩類 內部會議、查找資料、學習新產品都是沒有產值的「無效時間」

相關新聞

為何15秒短影音讓人上癮、出現「抖音腦」？關鍵在這機制！一文看懂多嚴重

擁有逾10億活躍用戶的TikTok（國際版抖音）充斥許多有趣生動的短影音，讓人忍不住一看再看，不少人開始滑起短影音便停不下來，足見其讓人上癮的魔力，TikTok也成為Z世代最受歡迎的社交軟體。

科技重獲青睞 那指上揚逾1%

那斯達克綜合指數上漲逾1%，投資人在市場艱難的8月最後幾個交易日紛紛湧回科技股。

日本抗通縮之戰 終點在望 官方發布報告 指出物價、工資上漲範圍擴大

日本政府29日表示，最近工資強勁上漲且物價調漲範圍擴大，日本終於有望擺脫25年來的通縮，終點在望的機率提高。

企業版ChatGPT 搶當神隊友

人工智慧（AI）聊天機器人開發者OpenAI在28日宣布，正推出ChatGPT企業版（ChatGPT Enterpris...

消費電子需求 明年回穩

百思買公司（Best Buy）上季營收與獲利均優於預期，但下修全年銷售展望。百思買並表示，今年是科技需求的低點，看好明年...

不吐不快？美商務部長：美企抱怨陸變得「無法投資」

美國商務部長雷蒙多說，美國企業向她抱怨，中國大陸變得「無法投資」，罰款、突襲搜查和其他行動，讓與中國做生意變得風險太高。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦