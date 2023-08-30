PC市場復甦不如預期快 HP下修全年獲利

美國個人電腦（PC）大廠惠普（HP）周二（29日）下修全年獲利與現金流展望，歸因於個人電腦市場復甦將較預期更慢。這項利空消息拖累惠普股價在盤後交易重挫8%。

惠普表示，今年10月底止的本會計年度，全年自由現金流將為30億美元，低於先前預估的32.5億美元。全年調整後每股盈餘預測，將由原本預的3.30～3.50美元降為3.23～3.25美元。

執行長羅爾斯（Enrique Lores）表示，需求「未如我們預期的快速改善」。PC業界現在庫存升高的狀況，代表了電人電腦售價依舊承壓。企業客戶上季因為裁員與撙節開支，採購延後。中國大陸的經濟問題也影響銷售。

過去一年，PC銷售在新冠疫情期間大發利市後，歷經前所未有的衰退。惠普一直寄望2023年下半年可以看到市場快速改善，機會包括學生返回學校的開學季，以及年底的假期購物季。產業分析公司顧能（Gartner）在7月時曾表示，PC市場出現趨穩跡象。然而，彭博資訊分析，惠普現在下修獲利展望，可見PC市場短期發展不易預測。

惠普上季（公司會計年度第3季）營收下滑9.9%至132億美元，不如分析師預期的134億美元。消費者PC銷售減少12%，仍優於預期，不過企業客戶的銷售減少11%，比市場預期更差。印表機事業部門營收也減少7%至43億美元，不如分析師預期平均值45.7億美元。

彭博行業研究說，惠普的財報軟弱，加深了投資人對企業將會更收緊科技支出的擔憂。

不過，羅爾斯引用業界調研機構IDC的資料強調，惠普上季的表現優於同業對手。他說：「反彈開始發生了，只是加速情況將不如一季前我們預期的那麼快。」