工資、物價漲 日本擺脫通縮在望

日本政府昨天表示，最近工資強勁上漲且物價調漲範圍擴大，日本終於有望擺脫廿五年來的通縮，終點在望的機率提高。

日本內閣府發布經濟與財政政策年報指出，「二○二二年春季以來，日本的物價和工資上漲範圍不斷擴大。這些變化顯示日本經濟的廿五年抗通縮之戰，正抵達轉折點」。

這份白皮書報告說，雖然近幾個月的通膨上揚是由成本推動、而非消費者需求強勁使然，但仍逐漸改變民眾的物價預期，「基於最近的物價漲幅已經觸發消費者通膨預期上漲、以及物價走高，我們不該忽視日本有機會擺脫通縮這個事實」。

不過，日本政府尚未正式宣告通縮結束，因為最近的物價上漲主要是因進口成本提高，工資成長能否延續也仍有不確定性。若要宣告通縮告終，日本必須判斷不會有重回物價持續下跌困境的前景。

日銀正準備因應通膨展望的上行風險，也已微調日本公債的殖利率控管政策。但通膨加速上漲，也成為日本家庭的頭痛問題，實質薪資仍下滑。

國內一位金融業高層則說，先前阻礙日圓匯率貶值最大的問題，就在於日本民眾的薪資水準，追不上物價成長的速度，但日本各大企業集團都已表態響應日本政府加薪政策，也使日圓匯率貶值帶來的政治疑慮解除。