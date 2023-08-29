美國7月JOLTS職缺數降至883萬個 寫逾兩年來最低
美國勞工部29日公布的職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）顯示，7月職缺數比6月減少約34萬個至883萬個，低於市場預期的950萬，也比修正後前值916.5萬少，寫2021年3月以來最低，可見緊俏的就業市場顯露鬆動的跡象。
經濟諮詢委員會同日公布，美國8月消費者信心從前值114（經修正）降至106.1，低於市場預期的116。其中，評估現況的信心指數從前值153（經修正）降至144.8；反映消費者未來六個月展望的預期指數則從前值88（經修正）下滑至80.2。
在經濟數據公布後，美股早盤擴大漲幅，道瓊漲逾百點，標普漲0.7%，那指漲逾1%。同時，美國10年期公債殖利率下降五個基點至4.15%。美元指數僅小幅變動。
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