美股早盤平盤波動後齊漲 費半指數漲最多

美股三大指數29日早盤在平盤附近狹幅波動，隨後同步上揚，投資人正屏息等待同日稍後出爐的美國就業和消費者信心數據，因此停止大舉押注股市，目前觀望氛圍濃厚。

道瓊工業指數早盤上漲83.56點或0.16%，標普500指數和那斯達克綜合指數各漲0.3%和0.26%。費城半導體指數上揚0.4%，台積電ADR小漲0.16%。輝達漲逾1%。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森洞年會發表談話，促使市場預期美國利率將維持更高更久，加上美國公債殖利率大幅上升，已使美股秋季（9~11月）走勢蒙上陰影，尤其9月向來是美股全年表現最弱的一個月，今年還碰上美國聯邦政府局部關門、學生貸款恢復償還的威脅。

鮑爾表示通膨仍然太高，不排除必要時再度升息，在可預測的未來利率仍將維持高檔。這將使舉債成本居高不下，投資人將企業未來盈餘的折現價值大打折扣，從而對股市構成壓力。

美國除了在29日稍後公布消費者信心指數，本周稍晚還會公布個人消費支出（PCE）核心平減指數、8月非農就業和工資數據。交易員正等待預計未來幾天出爐的經濟數據，以評估Fed的政策方向。