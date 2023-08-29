美元指數持平 日圓兌美元一度觸及九個月低點

衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數（DXY）周一變動甚小，微跌0.02%；日圓兌美元則是短暫觸及九個月來低點。市場正在等待本周稍晚將公布的美國就業等重要經濟數據，並密切注意走勢掙扎的日圓是否出現支撐匯價的干預措施。

路透指出，在本周備受矚目的經濟數據公布之前，周一的國際滙市的波動相對較小。本周將公布的這些數據包括周四的歐洲通膨和美國個人消費支出數據，以及周五的美國8月就業報告。

日圓兌美元周一盤中觸及1美元兌146.75日圓，是去年11月9日以來最低，尾盤報146.51日圓，當日下跌0.05%，已是連三跌。隨著日圓走軟，交易員正留意日本當局干預匯市的任何跡象。

日本央行總裁植田和男上周六說，日本央行將維持當前的貨幣政策方針，因為日本的核心通膨率仍「略低於」2%的目標。

高盛表示，由於日本央行避免採取「有力」行動，日圓弱勢將持續。策略師Kamakshya Trivedi等人在最新的報告中指出，未來六個月，日圓可能跌至1美元兌155日圓，創1990年以來最弱匯價。

美國銀行（BofA）分析師周一指出，自8月9日以來，美國聯準會（Fed）的國外逆回購機制和託管的美國公債，減少了約180億美元，這「可能反映了適度的干預活動」。

最近幾周美元走強，因美國經濟仍有韌性，市場預期Fed將在更長時間內維持較高利率。根據彭博資訊報價，美元指數周一微跌0.02%，報104.058。

美國聯準會主席鮑爾上周五說，可能需要進一步升息來冷卻仍然過高的通膨，同時還承諾在即將召開的利率會議上將謹慎行事，之後投資人也提高了對Fed今年可能再次升息的押注。根據芝商所的FedWatch工具，市場認為聯準會9月按兵不動的可能性為79%，但11月升息25或50個基點的可能性目前為62%，而在一周前這個比率為43%。