美法官拒鴻海 未駁回電動車商Lordstown破產聲請案
彭博資訊報導，鴻海（2317）促請美國法院駁回Lordstown Motors破產聲請的努力宣告失敗，這家正尋找新買家的新創電動車製造商獲勝。
法官Mary Walrath周一拒絕駁回Lordstown破產聲請案。她否決鴻海指控，聲稱陷入困境的Lordstown不當尋求第11章保護，以便在兩造圍繞Lordstown旗艦品牌Endurance卡車生產協議的法律糾紛中獲得不公平優勢。
Lordstown表示，該公司6月聲請破產之前現金就已所剩無幾，在鴻海表示準備退出生產合作夥伴關係之後，更面臨員工和客戶的大量流失。有鑒於此，Walrath法官認為Lordstown有正當理由聲請破產，現在正在謀求合理對策，有意出售公司來償付債權人。
Lordstown的電動車製造商律師Thomas Lauria表示，目前正制定償債計畫，依破產法第11章為旗下全部或部分業務找到買家。法庭文件顯示，潛在買家必須在9月8日之前對Lordstown資產提出報價。
該破產案為Lordstown Motor Corp.，案號23-10831，美國德拉瓦州地區破產法院。
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