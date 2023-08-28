繼探月成功後 印度ISRO又將發射「太陽探測器」

民眾仍沉浸於月球登陸器成功著陸月球南極的喜悅，印度太空研究組織（ISRO）今天又宣布將在9月2日發射太陽探測器，以解開有關太陽的更多謎團。

ISRO表示，這次任務代號「太陽-L1號」（Aditya-L1），探測器將被投放於拉格朗日點（Lagrangianpoint 1，簡稱L1），距地球約150萬公里，約是地球到月球距離的4倍。

專家說明，置於拉格朗日點的衛星或探測器，將不會遇到掩星或日蝕現象，因此可以不間斷地觀測太陽。

太陽探測器將載有7種儀器，用以觀測太陽的光球層、色球層、日冕，同時研究拉格朗日點的微粒，瞭解日冕增溫、太陽風加速、日冕物質噴發以及近地球空間氣候等諸多現象。

這將是印度第一個外太空太陽觀測站。

ISRO的月球登陸器於8月23日成功著陸於月球南極，讓印度成為首個成功著陸於月球南極的國家。

登陸器放出來的探測車，最近成功翻過深約10公分的坑洞，並傳回月表氣溫的變化資料。