旅客每天得繳6400元！為刺激國內觀光 不丹9月起調降「永續發展費」

不丹自去年9月疫情解封以來，觀光人潮恢復不如預期，不丹政府25日宣布，9月起將調降對旅客收取的「永續發展費」，從每人每晚200美元（約台幣6430元）減半為100美元（約台幣3215元），新費率預計維持4年，希望藉此在即將到來的不丹旅遊旺季吸引更多旅客來訪。

不丹政府聲明指出，考慮到觀光產業能帶來就業機會、賺進外匯、刺激全體經濟成長等，因此決定調低費用。

CNN 27日報導，不丹政府自去年9月起重新開放邊境後，調漲永續發展費，每人每晚費用從原本的65美元（約台幣2090元）漲至200美元，政府聲稱，這筆費用將用來抵銷觀光客製造的碳足跡。

不丹長期與世隔絕，1974年才開放觀光，但一直很小心觀光客可能對國家帶來的影響。由於不丹會向旅客收取觀光費，前來旅遊的多半是富人，不丹的觀光客數也遠少於鄰國尼泊爾。

不丹旅遊局（Tourism Council of Bhutan）總幹事德拉杜爾（Dorji Dhradhul）表示，9月至12月是不丹旅遊旺季，在此期間，以佛教為大宗的不丹將舉辦許多宗教及文化活動。

不丹政府6月曾放寬旅遊天數及費用限制，但旅客數並未如期增加。德拉杜爾表示，今年以來，不丹旅客數突破5.6萬人，但其中約4.2萬為印度旅客，他們僅需支付每人每晚14.5美元（約台幣466元）的永續發展費。

旅遊經濟占不丹總體經濟約5%，不丹政府希望藉由降低收費，讓占比上升至20%。不丹約5萬人口從事旅遊業，在疫情爆發前，旅遊業每年能為不丹賺進約8400萬美元（約27億美元）外匯。